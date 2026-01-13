(FOTO) Spominska slovesnost za dr. Jožeta Pučnika v Ljubljani

Piše: C. R.

Danes je v središču Ljubljane v skupni organizaciji VSO in SDS potekala spominska slovesnost ob obletnici smrti dr. Jožeta Pučnika, enega ključnih akterjev slovenske osamosvojitve in demokratizacije. Dogodek se je začel ob 13. uri pred Državnim zborom in je privabil številne obiskovalce. Za kulturni program je poskrbela glasbena zasedba Erosi.

Osrednja govorca na slovesnosti sta bila podpredsednik Slovenske demokratske stranke Aleš Hojs in Lojze Peterle, prvi predsednik slovenske vlade, ki sta v svojih nagovorih izpostavila pomen Pučnikovega dela za nastanek samostojne Slovenije in njegove vrednote, ki so zaznamovale politični razvoj države.

Dogodek je povezoval predsednik Slovenske demokratske mladine Luka Simonič, ki je na kratko orisal Pučnikovo življenje in delovanje. Kot prva govornica je zbrane nagovorila Bojana Kos, ki je začela s shodi za dr. Jožeta Pučnika. Kosova je ponovila nepozabne Pučnikove besede ob uspešnem plebiscitu: »Jugoslavije ni vel. sedaj gre za Slovenijo«. Nadaljevala je, da moramo v tem duhu znova osvojiti našo deželo, ter da je naša moralna in domovinska dolžnost ohranjati spomin na domoljube, kakršen je bil dr. Jože Pučnik. Izrazila je razočaranje, da na športnih prireditvah plapola veliko več zastav kot na tovrstnih domoljubnih srečanjih ter kasneje izpostavila, da za razliko od tega, kar trdijo levičarji, Ljubljana ni multikulturno mesto, temveč prestolnica Slovenije.

Naslednji je pred zbrane stopil Aleš Hojs, ki je Pučnika opisal kot resničnega demokrata, ki ni bil maščevalen. »V domovino se je vrnil zgolj zato, ker si je želel demokratičnih sprememb, je rekel Hojs. Opozoril je, da levičarji pred volitvami vedno lažejo in sprevračajo: »Običajno je laž tista, ki je levim oblastnikom prirojena«. Dotaknil se je tudi tega, da nam vlada vse bolj totalitarna klika, ki ukinja gospodarsko in osebno svobodo: »Ni kaj dosti kot včasih«. Dodal je, da nas čaka še kar nekaj dela, da bi dosegli resnično demokracijo.

Naslednji je bil Lojze Petrle, ki je spregovoril o svojih spominih na dr. Pučnika. Opozoril je, da mora Slovenija znova postati enotna, saj imamo danes »več Slovenij«; nekatere vidijo očeta naroda v Pučniku, drugi v Stanovniku. »Mi smo v enem letu po volitvah proglasili in obranili državo, primerjava z drugimi vladami ni možna«, je dejal in opozoril na neuspehe trenutne liberalno-leve vlade.

Po spominskih govorih so zbrani prižgali svečke pod portretom dr. Jožeta Pučnika in se tako poklonili temu pomembnemu osamosvojitelju.

Več si lahko preberete v naslednji številki revije Demokracija.