(FOTO) “Če se ti zdi 1,2 milijona evrov za prenovo zidanice noro trošenje davkoplačevalskega denarja, si bodisi SDS ali pa ne maraš kulture”

V sinočnji oddaji 24ur je sodelovala ministrica za kulturo, Asta Vrečko, tudi koordinatorica stranke Levica. Odgovarjala je na vprašanja novinarke Petre Krčmar o obnovi Kozinove zidanice na Trški gori v vrednosti 1,2 milijona evrov. Ministrica pa je namesto jasnih odgovorov ves čas zgolj zmerjala SDS ali pa je ubrala že njeno znano staro taktiko: kdor ima pripombe, ne mara kulture.

Konkretno: Če se ti zdi 1,2 milijona evrov za prenovo zidanice noro trošenje davkoplačevalskega denarja si bodisi SDS ali pa ne maraš kulture.

To so sinoči na družbenih omrežjih opazili tudi uporabniki. Ena izmed uporabnic je zapisala:

Komentarji pa so med drugim bili:

Za 1,2 mio se lahko zagotovi 10 postelj v DSO ali 4 dobre stanovanjske hiše.

Ponoreli so in imajo kontrolo nad organi prisile. Le kaj bi lahko šlo narobe?

Klasičen njihov argument. Nisi za kulturo nisi za socialo!

Nisem za SDS. Sem za kulturo. Sem proti razmetavanju našega denarja brez veze.

V nadaljevanju objavljamo 2 fotografiji Kozinove zidanice. Prva je nastala pred dnevi, avgusta 2025, druga pa je iz leta 2021. Nahaja se na naslovu Trška gora 6. Glede na takrat zloženo opeko se zdi, da jo je nekdo uporabljal. Zgrajena je bila leta 1884, po Gursu je bila streha obnovljena leta 1982, priključena je na električno in vodovodno omrežje, ne pa tudi na kanalizacijo. Ocenjena vrednost je dobrih 20 tisoč evrov.

Kaj bodo naredili za 1,2 milijona evrov? Ministrstvo za kulturo je zapisalo: