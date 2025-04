Fajonova rada kaže svojo levičarsko pripadnost – na veliki petek jo je obiskal minister iz muslimanske države

Piše: C. R.

“Slovenija je večinsko katoliška in danes je veliki petek. Zelo neprimeren dan za obisk zunanjega ministra iz Maroka. Diplomati v sosednjih državah, ki spoštujejo tradicijo velike noči, imajo prost dan. Najbrž pa gre v Sloveniji samo za ”naključje”,” je o včerajšnjem obisku maroškega zunanjega ministra pri zunanji ministrici Tanji Fajon na omrežju X zapisal Tone Kajzer, diplomat in nekdanji veleposlanik Slovenije v Združenih državah Amerike.

Kot smo lahko brali, je bil vzrok za omenjeni obisk maroškega zunanjega ministra Naserja Bourite v Ljubljani predvideno odprtje veleposlaništev Slovenije in Maroka v Ljubljani in Rabatu do konca leta. To naj bi po besedah Fajonove pomenilo novo poglavje v odnosih med državama. Ministra sta se zavzela za krepitev gospodarskega sodelovanja in načrtujeta skupni poslovni forum.

V Maroku, obmorski državi v severozahodni Afriki, ki ima približno 37 milijonov prebivalcev, pa je islam hkrati uradna in prevladujoča vera.

Fajonova kot goreča feministka ponosno nosi hidžab!?!

Zato se je treba strinjati s Kajzerjevim zapisom na omrežju X. Fajonova bi verjetno brez težav izbrala kateri koli drug dan v letu, a kaj, ko je pri njej simbolika, s katero signalizira in kaže svojo levičarsko pripadnost, med katerimi je tudi sovražnost do Kataloške cerkve, zelo pomembna. Eno takih dejanj je zagotovo nošenje hidžaba ob obiskih muslimanskih držav. Fajonova ga je namreč ponosno nadela ob obisku Sudana, čeprav se drugače rada pohvali, da se kot predstavnica slovenskega feminističnega združenja OnaVe bori proti zatiranju, zlorabam in neenakopravnosti žensk v družbi. Človek bi tako od ponosne feministke pričakoval, da bi ob obisku katere izmed muslimanskih držav zavrnila nošenje naglavne rute. A kot smo lahko videli večkrat, so besede eno, dejanja pa drugo.

Spomnimo: Nikab (pokrivalo, ki jo povsem zakrije, z izjemo oči) v vahabitskem islamu predstavlja simbol ženske podrejenosti moškemu – njena simbolna gesta je, da njeno telo pripada samo moškemu, ona pa svoje osebne svobodne volje nima. Tudi člani Muslimanske bratovščine, ki so po svetu razširili nošenje hidžaba (ruta, ki žensko delno zakrije), vidijo podobne vzgibe za nošnjo le-tega – zakrita ženska naj bi pri moških sprožila manj poželenja, pri možu pa ugodje, da mu povsem pripada tako kot osebna lastnina. Je pa pri tem zanimivo, da pa nekateri muslimani na nošenje hidžaba in nikaba gledajo kot na nekakšen tujek.

Da je nošenje mogoče zavrniti, pa je pokazala žena nekdanjega večkratnega premierja in predsednika največje opozicijske stranke SDS Janeza Janše ob obisku Kuvajta in Savdske Arabije.