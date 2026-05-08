Evropa svoj dan zmage proti nacizmu praznuje danes – kaj pa Slovenija? Bo sledila Jankoviću?

Piše: G. B.

Za Evropo je 8. maj pomemben dan, saj danes praznuje dan zmage. Enako velja za Slovenijo, čeprav imajo nekateri raje “sovjetsko različico” – denimo Zoran Janković.

Na ta dan leta 1945 so zavezniške sile sprejele brezpogojno predajo nacistične Nemčije. Zato na ta dan praznuje celoten Zahod, tudi ZDA. Tam ta praznik imenujejo VE Day.

Zanimivo je, kako razliko med Zahodom in Sovjetsko zvezo opisuje Wikipedia. Kot navaja, je konec vseh bojnih akcij uradno nastopil 8. maja 1945 ob 23:01 uri po srednjeevropskem času 8. maja 1945, ko je bil v vzhodni Evropi že 9. maj s časom 00:16, zato več držav nekdanje Sovjetske zveze praznuje dan zmage 9. maja. No, obstaja pa tudi bolj logična razlaga in sicer da so morali predstavniki nacistične Nemčije svojo predajo po Stalinovem ukazu podpisati še enkrat pred predstavniki Rdeče armade. In sicer dan kasneje.

Po Hitlerjevem samomoru 30. aprila 1945 je odgovornost za predajo nacistične Nemčije prevzel nemški general Karl Dönitz. Akt o vojaški predaji je bil dejansko prvič podpisan že 7. maja ob 2:41 v sedežu SHAEF v Reimsu, nekoliko spremenjeni dokument, ki velja za dokončno nemško listino o predaji, pa je bil podpisan 8. maja 1945 v Berlinu ob 21:20.