Evropa ponuja ZDA brezcarinski dogovor

Piše: Bogdan Sajovic

V odgovor na namero ameriškega predsednika Trumpa, da dvigne uvozne carine na evropsko blago, je Evropska unija ponudila ZDA dogovor »nič za nič«, kar pomeni ničelno tarifo za vse industrijsko blago, vključno z avtomobili, farmacevtskimi proizvodi in stroji. Ponujen dogovor je sicer podoben Transatlantskemu sporazumu o trgovini in investicijah (TTIP); med prvim Trumpovim mandatom so se ZDA sicer umaknile iz pogajanj o sporazumu.

Sicer pa je anketna hiša YouGov izvedla anketo v Italiji, Franciji, Nemčiji, Španiji, na Švedskem in Danskem, po kateri velika večina anketiranih podpira »kontratarife« proti ZDA. Najnižjo podporo so namerili v Italiji- 57 odstotkov, najvišjo pa na Danskem-79 odstotkov.

Velika Britanija, katere blago naj bi bilo obdavčeno po stopnji deset odstotkov, je sporočila, da ne bo zaostrovala tarifne vojne z ZDA. Sporočili so tudi, da nameravajo v luči dobrih odnosov začasno zamrzniti dve odstotni davek na digitalne storitve, ki so ga uvedli leta 2020 in po katerem ameriški tehnološki velikani plačujejo letno približno 800 milijonov funtov v britansko državno zakladnico. Opozicijski liberalni demokrati so obtožili vlado, da se uklanja »Musku, Zuckerbergu in ostalim tehnološkim baronom« in zahtevali, da se davek na digitalne storitve dvigne na 6 odstotkov.

Po zgledu Evropske unije je predlog recipročne odprav carinskih tarif ponudilo todi nekaj drugih držav, med njimi Tajvan, Indija, Kambodža, Izrael in Vietnam. Trumpov svetovalec Peter Navarro je dogovor z Vietnamom že odklonil, češ, da »ne zadostuje, ker Vietnam goljufa tudi na druge načine«. Sicer pa je vietnamski borzni indeks padel po napovedi 46 odstotnih tarif na vietnamsko blago za sedem odstotkov, kar je največji padec tega indeksa v dve desetletjih njegovega obstoja.

Kitajska pa je očitno pripravljena iti v boj z ZDA do konca. Potem, ko so takoj uvedli proti tarife na ameriško blago, je predsednik Trump zagrozil, da bo dvignil tarife za kitajsko blago še za dodatnih 50 odstotkov, če Kitajska ne bo umaknila protitarif. Kitajska sicer na to ni odgovorila neposredno, posredno pa je vrgla na trg za 50 milijard dolarjev ameriških obveznic, poleg tega pa še objavila, da bo popolnoma ustavila izvoz sedmih redkih mineralov, nad proizvodnjo katerih ima praktično monopol. Gre za minerale, ki so ključni za proizvodnjo pametnih telefonov, tablic, satelitov, raketnih izstrelkov, električnih avtomobilov in baterij ter polprevodnikov in ostalih visokotehnoloških izdelkov.