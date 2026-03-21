Euronews poroča: Slovenija odstopila od tožbe proti Izraelu zaradi “zunanjih pritiskov”

Piše: Nova24tv.si

Tudi ugledni tuji mediji, med njimi Euronews, zdaj odkrito poročajo o tem, na kar opozarjamo že dlje časa: Golobova vlada je pod vplivom zunanjih pritiskov odstopila od pridružitve tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem (ICJ) v Haagu. Zunanja ministrica Tanja Fajon je sama priznala, da so na odločitev bistveno vplivali “pritiski supersil”, potezo pa je označila za “izgubljeno priložnost”.

Težko je spregledati, da se je ta odločitev časovno izjemno natančno ujela z najhujšim valom političnih škandalov, ki so pretresli vlado Roberta Goloba.

Tik pred uradno objavo stališča o tožbi so v javnost začeli pronicati tajni posnetki in prisluhi, ki obremenjujejo ključne osebe v vladni koaliciji. Na posnetkih je bilo slišati pogovore vplivnih ljudi iz kroga Roberta Goloba, ki odkrito razpravljajo o “pospeševanju postopkov”, “urejanju pogodb” in vplivanju na vladne odločitve.

Takoj zatem, ko je Slovenija sporočila, da se ne bo pridružila tožbi proti Izraelu, so obremenjujoča razkritja nenadoma prenehala, za številne opazovalce je takšno ujemanje časovnice preveč očitno, da bi šlo za zgolj naključje. Golobova vlada in njeni podporniki zdaj poskušajo odgovornost preusmeriti na opozicijo in SDS ter trdijo, da gre za “tuje vmešavanje” in “politično motivirane napade”, a se zdi, da je šlo za tiho menjavo – s katero si je vlada kupila molk in preprečila nadaljnja razkritja, ki bi lahko tik pred volitvami 22. marca dokončno ogrozila njene možnosti.

Ministrica Fajon sicer še naprej zatrjuje, da bo Slovenija “spoštovala mednarodno pravo”, a v resnici je vlada zamudila rok in pustila, da Meddržavno sodišče odloča brez nje. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je potezo označila za “veliko škodo za verodostojnost Slovenije”, Amnesty International Slovenija pa za “sramotno kapitulacijo”.

Ob tem velja izpostaviti, da na zadnjih soočenjih noben od ministrov ni želel razkriti, kako je glasoval na seji vlade o tem vprašanju. Tako predsednik Gibanja Svoboda kot koordinator Levice Luka Mesec sta ob tem molčala. Še danes ni jasno pojasnjeno, zakaj sta ob tako pomembnem glasovanju – zlasti za Levico – manjkala kar dva ministra.

Javnost ne sme izvedeti, kako so glasovali

Čeprav je bilo glasovanje na vladi označeno kot tajno, smo menili, da ima javnost legitimno pravico vedeti, kako so glasovali posamezni ministri. Zato smo se neposredno obrnili na Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. To pa očitno noče, da bi javnost izvedela podrobnosti. Odgovorili so namreč: “V skladu s Poslovnikom Vlade RS način glasovanja članov vlade na sejah vlade ter razprave članov in drugih udeleženih na sejah vlade niso javni.”