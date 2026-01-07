(EKSKLUZIVNO) Stranka SD ponovno krepi svoje pozicije v sindikatih

Piše: V. K.

Po navedbah naših zanesljivih virov postaja Martina Vuk generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) s sedežem na Dalmatinovi ulici v Ljubljani.

Na spletni strani konfederacije je sicer kot generalni sekretar še vedno naveden Bojan Hribar, Martina Vuk pa kot njegova namestnica. Predsednik konfederacije je sedaj še Branimir Štrukelj, znan kot oče vnuka Milana Kučana, sicer pa glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ).

Naši viri navajajo, da bo Branimir Štrukelj (Levica) predvidoma še letos odšel, Vukova pa bi se takrat lahko povzpela na njegov stolček.

Viri navajajo, da stranka SD ponovno krepi svoje pozicije v sindikatih.

Martino Vuk so že v letu 2025 ustoličili za predsednico Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Pred tem je bila državna sekretarka na ministrstvu za delo, ko je tega vodila Anja Kopač (SD).

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) je pomembna krovna sindikalna organizacija v slovenskem javnem sektorju. Predstavlja večino organiziranih javnih uslužbencev in ima ključno vlogo v socialnem dialogu, pogajanjih o plačah in delovnih pogojih. Povedano drugače. KSJS je glavni pogajalec za celoten javni sektor (okoli 180 tisoč zaposlenih).