e-Demokracija
-2.8 C
Ljubljana
sreda, 7 januarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

(EKSKLUZIVNO) Stranka SD ponovno krepi svoje pozicije v sindikatih

FokusIzpostavljenoSlovenija
Martina Vuk je znan kader SD. (foto: Bor Slana / STA)

Piše: V. K.

Po navedbah naših zanesljivih virov postaja Martina Vuk generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) s sedežem na Dalmatinovi ulici v Ljubljani.

Na spletni strani konfederacije je sicer kot generalni sekretar še vedno naveden Bojan Hribar, Martina Vuk pa kot njegova namestnica. Predsednik konfederacije je sedaj še Branimir Štrukelj, znan kot oče vnuka Milana Kučana, sicer pa glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ).

Naši viri navajajo, da bo Branimir Štrukelj (Levica) predvidoma še letos odšel, Vukova pa bi se takrat lahko povzpela na njegov stolček.

Viri navajajo, da stranka SD ponovno krepi svoje pozicije v sindikatih.

Martino Vuk so že v letu 2025 ustoličili za predsednico Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Pred tem je bila državna sekretarka na ministrstvu za delo, ko je tega vodila Anja Kopač (SD).

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) je pomembna krovna sindikalna organizacija v slovenskem javnem sektorju. Predstavlja večino organiziranih javnih uslužbencev in ima ključno vlogo v socialnem dialogu, pogajanjih o plačah in delovnih pogojih. Povedano drugače. KSJS je glavni pogajalec za celoten javni sektor (okoli 180 tisoč zaposlenih).

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

Pirc Musarjeva poskuša še zadnjič v času mandata te koalicije: za vrhovne funkcije predlaga tako Kresalovo kot Drenikovo

Fokus

Dilema volitev: Četrtič Janša, drugič Golob ali novinec?

Fokus

Objavljamo analizo: toliko so nam vladajoči “dali”, v resnici pa veliko več vzeli

Fokus

(TRIBUNA) Izraelska država v boju za preživetje: Hamas izkorišča civilne in humanitarne objekte za izstrelišča raket in vojaška zaklonišča

© Nova obzorja d.o.o., 2026