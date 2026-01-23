Piše: Celjski glasnik

Politika, ki jo danes lahko gledamo s strani Roberta Goloba, je antijaša politika in to po treh letih mandata, ko bi morala vlada že pokazati rezultate, ne pa se ukvarjati s predsednikom opozicije.

To so se v Uri resnice nenazadnje strinjali tudi sogovorniki, med njima Sebastjan Jeretič in Edvard Kadič.

Sebastjan Jeretič v oddaji Ura resnice: "Edina točka Goloba je strah pred Janšo." Celotna oddaja ➡️ https://t.co/BPoOgtoEV8 pic.twitter.com/RIri0pFQeN — Info360 Novice (@info360_si) January 16, 2026

Po mnenju prvega takšne politike in takšnega ravnanja politikov, kot ga danes gledamo nismo videli niti v 90. letih prejšnjega stoletja. Denimo, tudi Miro Cerar je po neuspešnem mandatu šel na volitve, izmeril svojo “ceno” ter pojasnil, zakaj določene točke v programu niso bile izvedene. Danes pa je po mnenju Jeretiča miselnost Roberta Goloba, da tega ne sme priznati in ni s tem nič narobe, nenazadnje pa je tako obljubil, da bo delal antijašistično in to je počel.

Še najbolj žalostno pa je, da, kot opozarja Sebastjan Jeretič, tudi v prihodnjem mandatu Robert Golob nima nobene druge točke kot delovati antijašistično. Nenazadnje se je to pokazalo tudi na kosilu levice, ki ga je organiziral Golob in je bilo iz njega edino mogoče videti, da ima/jo strah pred Janezom Janšo.