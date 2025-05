Dvajsetletnica se mora zagovarjati pred sodiščem, ker se je branila pred migrantskim posiljevalcem

Piše: Andrej Sekulović

V Nemčiji so na zapor obsodili novinarja, ki si je drznil kritizirati notranjo ministrico vlade v odhodu Nancy Faeser. Na zatožni klopi se je znašlo tudi dekle, ki se je branilo pred spolnim nasiljem priseljenca. Alternativa za Nemčijo prvič postala najbolj priljubljena stranka.

Deset let po veliki migrantski krizi, ki se je začela leta 2015, Evropo še vedno pretresajo množične migracije. Vsak teden se vrstijo novi incidenti in napadi, medtem ko se oblasti bolj posvečajo preganjanju lastnih državljanov, ki kritizirajo zgrešeno politiko odprtih mej. Migranti iz tretjega sveta se niso zmožni ali pa se nočejo integrirati. A namesto da bi se redno izvajale deportacije in nalagale stroge kazni tujim zločincem, se velikokrat pred sodnikom znajdejo tisti, ki si drznejo izražati konservativna stališča.

Zaradi samoobrambe do deset let zapora?

Nedavno se je v Nemčiji začelo sojenje dekletu, ki je v samoobrambi lani do smrti zabodlo migranta, potem ko jo je slednji začel spolno nadlegovati. Do incidenta je prišlo na glavni železniški postaji v mestu Kaiserslauternu v jugozahodni nemški zvezni deželi Porenje-Pfalško. Gre za 20 let staro Fallyn B., ameriško državljanko, ki je bila rojena v nemškem Lichtenfelsu, a se je s starši pri dveh letih preselila v ZDA, kjer je živela do leta 2022, ko se je z materjo vrnila v Nemčijo in se zaposlila v civilnem delu ameriškega vojaškega letalskega oporišča Ramstein. Tega usodnega dne, 29. julija 2024, je čakala na vlak na železniški postaji, ko je do nje pristopil 64-letni eritrejski migrant Alem Tekeste in jo začel spolno nadlegovati, jo ogovarjati in grabiti za zadnjico. Prestrašena se je Fallyn branila z zložljivim nožem. Migrant jo je zgrabil za roko, a se ji je uspelo osvoboditi in ga zabosti. Ker ga je, kot je kasneje izpostavila, nehote zabodla v srce, je bil migrantski napadalec že čez nekaj sekund mrtev. Fallyn je zapustila prizorišče in odšla na vlak, prijateljici pa naj bi med vožnjo poslala sporočilo, da se boji, da je nekoga ubila. Kmalu se je sama predala policiji in je bila za kratek čas pridržana. Čeprav je šlo za samoobrambo pred spolnim napadom, se je tožilstvo odločilo, da bo Fallyn preganjalo. Dvajsetletnica, ki je bila v času incidenta stara še 19 let, je obtožena povzročitve telesnih poškodb, ki so povzročile smrt. Če bo obsojena, ji grozi do deset let zapora.

Hotela je samo odvrniti spolnega napadalca

Čeprav se tožilstvo strinja s tem, da žrtev svojega napadalca ni nalašč zabodla v srce, dodaja, da je za obtožnico o povzročitvi telesnih poškodb, ki privedejo do smrti, dovolj, da je oseba nameravala povzročiti samo poškodbo, ki pa se je zaradi malomarnosti končala s smrtjo. Tožilstvo je namreč mnenja, da bi Fallyn lahko ravnala bolj preudarno in bi se drugače obranila pred spolnim napadom. Po drugi strani dekle poudarja, da je napadalca hotela samo odvrniti od sebe in doseči, da jo pusti pri miru. Izpostavila je, da je šlo za samoobrambo in da ga nikakor ni hotela zabosti v srce. Vendar pa Okrajno sodišče v Kaiserslauternu trdi, da bi se lahko izognila povzročitvi smrtne poškodbe. Njen odvetnik Roland Ohnesorg je dejal: »Bila je prestrašena in je zabodla v zgornji del telesa, ne da bi ciljala. Moja stranka je hotela samo, da jo spusti.« Incident je na družbenem omrežju X komentiral tudi Elon Musk, ko je zapisal: »Kaj je narobe z Nemčijo?« kot odziv na komentar, da Nemčija ameriško državljanko drži kot talko, ker je zabodla migranta.

Sovražijo svobodo govora

No, v Nemčiji kot tudi v številnih drugih domnevno demokratičnih državah pa se lahko znajdete pred sodnikom ali celo za zapahi tudi zaradi precej manjših stvari, kot je samoobramba, ki povzroči smrt. Nemčija ima precej strogo zakonodajo glede t. i. sovražnega govora, kar je na lastni občutilo že veliko tistih, ki si drznejo kritizirati veliko demografsko zamenjavo in množične migracije. V začetku aprila je ironija glede politično korektne cenzure, ki naj bi branila demokratične vrednote, dosegla nove razsežnosti. Na Bavarskem v mestu Bambergu je bil namreč na sedem mesecev pogojne zaporne kazni in globo v višini 60 odstotkov njegove letne plače obsojen novinar, ker je na spletu objavil sliko notranje ministrice Nancy Faeser, ki drži napis »sovražim svobodo govora«. Gre za urednika časopisa Deutschland-Kurier Davida Bendelsa. Bendels je bil sicer obsojen že novembra lani, letos, 7. aprila, pa je sodišče potrdilo svojo odločitev, ker naj bi bil »klevetal ljudi v politiki«. Gre za prvi tovrsten primer, da novinarju grozi zapor zaradi kršitve ustave. Preiskavo pa je sprožila ministrica Faeserjeva iz vrst socialnih demokratov, ko je osrbno vložila pritožbo proti njemu. S tem je seveda, ne zavedajoč se gromozanske ironije svojega dejanja, samo potrdila to, kar je preganjani novinar objavil na spletu; namreč, da sovraži svobodo govora.

Primer dvoličnosti sodstva

Bendels se namerava pritožiti na odločitev sodišča in je jasen, da takšne sodbe ne sprejema ter da bo uporabil vsa pravna sredstva za obrambo svobode govora, ki je po njegovem mnenju nepogrešljiva za obstoj demokracije. Do razsodbe je bil oster tudi regionalni vodja in eden vidnejših članov Alternative za Nemčijo Björn Höcke iz Turingije. »Nemški politiki, odgovorni za deindustrializacijo države in atomizacijo državljanov, so iz Nemčije naredili svetovno tarčo posmeha. Nadevajo si oklepe in vedno znova napadajo svobodo govora ter uničujejo našo ustavno demokracijo. Trump in Musk sta nas opozorila: sovražnike svobode najdemo v vladah EU«. Drugi opozarjajo, da gre pri takšnih primernih za dvoličnost in dvojne vatle. Primerjajmo kazen nemškega urednika zaradi objave s kaznijo palestinskega migranta in vplivneža Atallaha Younesa. Slednji je ob izgredih za novo leto izstrelil ognjemetno raketo v berlinsko stanovanje. Obtožen je bil samo uničevanja tuje lastnine, potem ko je sodišče izločilo resnejše obtožbe o povzročitvi požara in namenu povzročanja telesnih poškodb. Dobil je samo šest mesecev pogojne kazni. V Nemčiji torej prejmete večjo kazen za meme, ki naj bi žalili politike, kot če mečete pirotehniko in izstreljujete rakete v naključna stanovanja. Sicer se je izkazalo, da je med izgredniki, ki so za silvestrovo divjali po Berlinu, kar 40 odstotkov takšnih, ki imajo tuje državljanstvo.

Alternativa za Nemčijo pristala na prvem mestu

Čeprav je na letošnjih zveznih volitvah zmagala nemška konservativna unija (CDU/CSU), kažejo nove javnomnenjske raziskave, da je prvič v svoji zgodovini Alternativa za Nemčijo (AfD) najbolj priljubljena stranka v tej državi. CDU/CSU je izgubila tri odstotke, kar pomeni, da jo podpira 24 odstotkov vprašanih, medtem ko je AfD popularnost skočila za tri odstotke in pri 25-odstotni podpori za odstotek prehitela novo vladajočo stranko s Friedrichom Merzom na čelu. Na tretjem mestu so s 15 odstotki socialdemokrati (SPD), s katerimi bo domnevno konservativna CDU/CSU podpisala novo koalicijsko pogodbo, ki se bo imenovala Odgovornost za Nemčijo. Merz je dejal, da je omenjena pogodba rezultat intenzivnih pogajanj ter da bo Nemčija dobila močno vlado. Med drugim koalicijska pogodba vključuje davčne reforme, zaostritev migracijske politike in okrepitev tako notranje kot zunanje varnosti.