Društvo Vilijam Julijan poslancem “polaga na dušo”, da mladim borcem šteje vsaka minuta, zato naj se ne zafrkavajo!

Piše: Celjski glasnik

V Sloveniji pod Golobom dejansko vlada narobe svet, ko ljudje mesečno plačujejo več deset ali več sto evrov na mesec za zdravstvo, nimajo pa dostopa do nujne medicinske pomoči.

Še huje je, ko govorimo o najmlajših predstavnikih družbe, za katere tako koalicija kot vlada nimata posluha in, kot opozarjajo v Društvu Vilijem Julijan, zbiramo zamaške, da se lahko ti otroci zdravijo.

Spoštovana @MELANIATRUMP , vem, da ste prva dama ZDA in polno zaposleni, vendar vas vseeno prosim, da pogledate ta video in slišite s kakšnimi skrajno levimi POŠASTMI se bori ta narod dan današnji! Hvala! https://t.co/99Gpsnzkeq — France Hriberšek🇸🇮 (@FranceHribersek) September 23, 2025

Na protestu, ki se je odvil pred Državnim zborom, je zato predstavnik društva Gregor Bezenšek poslance lepo povprašal, če se zafrkavajo, ko odločajo o tako pomembnih temah. V svojem govoru je poudaril, da je za mlade borce pomembna vsaka minuta in ura in bi Slovenija lahko bila zgled o urejenem področju zdravstvene oskrbe za najlajše, a poslanci raje prizadevanja omenjenega društva zavrnejo.

Nesprejemljivo po mnenju staršev je tudi, da morajo pri tako bolnih otrocih vsako leto dokazovati nova dejstva, kljub temu, da imajo otroke z neozdravljivimi boleznimi. Gregor Bezenšek je poslancem pojasnil, da ti otroci nimajo prehlada ali angine, da bi morali starši za pomoč države vsako leto dokazovati upravičenost.