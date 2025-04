Drama v SLS? Nina Strah odstopila od kandidature, njeno pojasnilo je šokiralo mnoge

Piše: C. R.

“Obveščam vas, da sem danes na volilnem kongresu Slovenske ljudske stranke umaknila soglasje k svoji kandidaturi za predsednico stranke SLS,” je sporočila dr. Nina Strah, ki se je potegovala za najvišjo funkcijo v stranki.

Kot je sporočila, je to storila po tistem, ko je bil zavrnjen njen predlog sklepa, ki se je glasil: “Kongres se prekine, dokler izvršilni odbor SLS delegatom ne zagotovi dodatnega gradiva, ki vsebuje:

– seznam vseh občinskih odborov z volilno pravico;

– za posamezni odbor imena delegatov, ki ga predstavljajo;

– za posamezni odbor število plačanih članarin in datum zadnje plačane članarine;

– za posamezni odbor datum ustanovitve odbora in zadnjega volilnega občnega

zbora.”

“Tak predlog sem podala, ker so se pojavljale špekulacije o ustanovitvi fiktivnih odborov. Na tajništvo SLS sem že v torek poslala prošnjo, da mi posredujejo koliko, kdaj in za katere odbore so bile plačane članarine v zadnjih 3 mesecih. Odgovora do danes nisem prejela.

Podatki v AJPES kažejo, da je v času predsedovanja Marka Balažica dohodek iz članarin padel za 22.6%. To pomeni, da članstvo upada. Kljub temu pa se je predsednik na Radiu Ognjišče 14. aprila 2025 pohvalil, da je na tem kongresu za 25% več delegatov, kot jih je bilo na zadnjem kongresu leta 2022. Pri tem me preseneča dejstvo, da ima volilno pravico kar 11 ljubljanskih odborov, ki predstavljajo 13.2% vseh odborov z volilno pravico na tem kongresu. Četudi ti odbori niso bili ustanovljeni za namene današnjega glasovanja, je to v neskladju s tem, za kar se SLS javno zavzema. SLS namreč v javnosti poudarja dvoje: Prvič, potreba po decentralizaciji in drugič, da je stranka podeželja.”

“Zavrnitev predlaganega sklepa je dodatno potrdila moje domneve, da je kongres prirejen v korist tistih, ki SLS trenutno preko izvršilnega odbora obvladujejo. Prepričana sem, da je

Slovenija v situaciji, ki terja predvsem transparentnost. Izmikanje v stilu Roberta Goloba

namreč ne bo prineslo nikakršne koristi za državljanke in državljane. Ker ne želim biti del tovrstnih iger, čeprav gre za agendo današnje politike, sem svojo kandidaturo umaknila.

Novoizvoljeni predsednici ali predsedniku stranke v naprej čestitam in jima želim, da bi

delovala v dobro tistih odborov, zaradi katerih ta stranka sploh še obstaja in katerih glas sem se zadnjega pol leta po razkolu v stranki trudila biti,” je sporočila dr. Nina Strah.