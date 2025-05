Dr. Márton Békés, avtor, publicist in urednik, v intervjuju za Demokracijo: »Nova desnica mora izvesti svoj `dolgi pohod skozi institucije´«

Piše: Andrej Sekulović

Dr. Márton Békés je madžarski avtor, publicist, urednik in direktor možganskega trusta. V svojih delih se posveča predvsem analizam kulturnega boja in fenomena Orbánove vlade kot tudi širšim družbenopolitičnim vprašanjem. Z njim smo se pogovarjali o kulturni hegemoniji, vlogi Srednje Evrope v današnji politični krajini in o drugih zanimivih temah.

Dr. Békés, ste direktor Inštituta 21. stoletje kot tudi odgovorni urednik nacionalkonservativnega trimesečnika Kommentár. Nam lahko predstavite inštitut in revijo?

Inštitut vodi profesor zgodovine Mária Schmidt, ki je tudi generalni direktor zelo znanega muzeja Hiša terorja v Budimpešti. V zmerno konservativnem, desnosredinskem inštitutu analiziramo sodobno madžarsko politiko, evropske procese in stanje mednarodnih odnosov našega časa. Od leta 2018 sem prav tako odgovorni urednik nacionalkonservativnega trimesečnika Kommentár, ki se včasih znajde tudi na mizi Viktorja Orbána. Misija revije je predstaviti zanimive teorije in koristne prakse za nacionalno prihodnost. Okoli magazina se je pod okriljem Tranzit-projekta razvila celotna skupnost, ki vključuje gibanje, poletni festival, oddajni program in knjižne zbirke.

Ste tudi avtor, soavtor in urednik več knjig. So bila katera od vaših del prevedena v druge jezike in kakšna vprašanja obravnavate v svojih knjigah?

Ena mojih zadnjih knjig, napisana v letu 2020, obravnava metapolitiko. V skrajšani in predelani obliki je izšla tudi v angleščini kot 57 strani dolga e-knjiga. Njen naslov je Cultural Warfare – The Theory and Practice of Cultural Power (Kulturno vojskovanje – Teorija in praksa kulturne moči). Leta 2022 sem napisal žepno knjigo o t. i. nacionalnem bloku oziroma o družbenopolitičnem sistemu, ki ta čas obstaja na Madžarskem. Izšla je tudi v Nemčiji pri Jungeuropi. Leta 2023 je bila objavljena še moja krajša knjižica o dejavnostih konservativne revolucije. Letos konec marca je izšla tudi moja nova knjiga o nacionalnem maksimumu; govori o zdajšnjem madžarskem režimu v zgodovinskem, političnem, družbenem in kulturnem kontekstu.

Pravite, da ste napisali knjigo o kulturnem vojskovanju. To je zelo pomembno vprašanje saj, kot je dejal Andrew Breitbart, politika izhaja iz kulture, slednja pa je danes močno pod vplivom liberalne levice. Kako znova iz rok levice prevzeti kulturo?

Popolnoma se strinjam z vašimi opažanji. Politika je le derivat kulture. Prav zato bodo tisti, ki osvojijo večino na področju kulture, lahko zatem osvojili večino glasov tudi na voliščih. Stari desnici je spodletelo, ker se ni ozirala na kulturo, v nasprotju z novo levico, ki je izvedla svoj dolgi »pohod skozi institucije« kulture (oddaje, komunikacije, zabavna industrija, oglaševanje, mediji, filmi). Zato moramo mi kot nova desnica izvesti svoj »dolgi pohod«. Zaradi tega je moje geslo »nazaj h kulturi«.

