Dosežki »Golobnjaka« − 46. del: Znajo lagati in delati neumnosti, ne znajo pa vladati

Piše: dr. Vinko Gorenak

Laži šefa »Golobnjaka« Goloba se je nabralo že toliko, da bi lahko spisali kar zajetno knjigo. Kdo ve, morda se bo kdo tega tudi lotil, vsekakor pa je prostor za moje prispevke tu omejen, zato si v tem okviru tega ne morem privoščiti.

Pred dnevi je hudo počilo med šefom »Golobnjaka« in predsednico države Natašo Pirc Musar. Oba seveda bolje slišita na levo uho kot na desnega, obema tudi hitreje in močneje bije levi del srca, kar velja tudi za njune možgane, sposobnejši in hitrejši je seveda levi del. Posledica vsega tega pa so bolj ali manj skrajna leva politična stališča obeh, kar lahko vidimo vsakodnevno. V takih razmerah bi človek pričakoval, da se bosta politično hitro ujela in sporazumela, pa sploh ni tako. Tako hudih sporov med njunimi predhodniki nikoli ni bilo, čeprav so prihajali iz različnih političnih polov in so bili različnega političnega prepričanja. Tudi zato njun spor še toliko bolj odmeva.

Za nepoznavalce razmer naj povem, da Golob in Pirc Musarjeva uradujeta praktično v isti hiši, le vhod imata vsak s svoje strani. To pomeni, da bi se lahko slišala, tudi če bi sedela vsak v svoji pisarni in če bi drug drugega poklicala malo glasneje. Pa ni tako. Vedeta se kot dva samovšečna petelina, ki kikirikata vsak na svojem kupu gnoja, komunicirata pa prek novinarjev. Vsebina njunega spora niti ni tako pomembna; seveda gre za vprašanje imenovanja guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic. Vsak od njiju ima svoje pristojnosti in ne more biti drugače, kot da se dogovorita, ne pa da drug drugega obtožujeta in zmerjata.

Ob tem pa ne gre prezreti očitka Goloba Pirc Musarjevi, da je ona odgovorna za neimenovanje guvernerja Banke Slovenije, kar naj bi škodilo Sloveniji, ker Slovenija nima glasu v Svetu guvernerjev pri Evropski centralni banki v času, ko se odloča o višini sredstev za obrambo. To je seveda e še ena od grobih Golobovih laži. Svet guvernerjev Evropske centralne banke pač nima nič z višino sredstev, potrebnih za obrambo. Človek res ne ve, ali Golob zavestno laže ali pa nima pojma o tem, kar govori.

Med Golobove laži ali neumnosti, ki jih počne, seveda sodi tudi sožalje, ki ga je ob strahotni tragediji z desetinami mrtvih in hudo poškodovanih v požaru v zabaviščnem klubu v Severni Makedoniji izrekel Dimitru Kovačevskemu. Ta seveda sploh ni več predsednik makedonske vlade. To je bil od leta 2022 do januarja 2024. Seveda so se čudili v Severni Makedoniji, po svetu pa so se posmehovali sramoti za Slovenijo, za kar je odgovoren izključno Golob.

Šef »Golobnjaka« pa, ne samo da laže in govori neumnosti, dela tudi čudeže. Pred časom sta z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel stopila pred kamere in slavnostno povedala, da se je število pacientov z napotnico, ki ima oznako »zelo hitro«, zmanjšalo kar za 68.000. Tak uspeh bi seveda morali pozdraviti vsi, sploh pa bi morali čestitati zdravnikom, če bi se kaj takega res zgodilo. Toda Golobove navedbe so seveda takoj zanikali zdravniki, Golob pa jih še kar naprej zmerja s paraziti.

V praksi se čakalne vrste seveda niso skrajšale. Resnica je seveda povsem drugačna. Kar so naredili v »Golobnjaku«, je le to, da so razglasili, da oznaka »zelo hitro« pomeni, da mora biti pacient na vrsti ne več v 14, ampak v 30 dneh. Logično je torej, da se je število čakajočih znižalo za 68.000, v resnici pa se ni zmanjšalo za nič.

Nekaj podobnega se je zgodilo na področju javnih najemnih stanovanj. Se še spomnite, kako je na začetku mandata te vlade minister Luka Mesec slavnostno napovedal, da bodo zgradili 20.000 takih stanovanj, Golob pa ga je popravil, rekoč, da bodo zgradili 30.000 javnih najemnih stanovanj. Resnica je seveda drugačna; v letu 2023 je bilo zgrajenih 536 stanovanj, lani pa 513 javnih najemnih stanovanj, pa še to so stanovanja, ki jih je začela graditi vlada Janez Janše. Stvar je torej jasna, poleg tega, da lažejo in delajo neumnosti, je tudi evidentno, da ne znajo vladati.