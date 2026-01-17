Domen Prevc je v Sapporu zmagal z ogromno prednostjo

Piše: C. R., STA

Najboljši smučarski skakalec olimpijske zime Domen Prevc (285,7 točke) je zmagovalec prve od dveh tekem svetovnega pokala v japonskem Sapporu. Slovenec je v finalu napadal z drugega mesta, po daljavi dneva 141 metrov pa je s prednostjo več kot 22 točk prišel že do osme zmage v sezoni. S tem je še povečal prednost v svetovnem pokalu.

“Že takoj na mizi sem vedel, da mi je uspel zelo dober skok in bo šlo daleč, moji boki so bili zelo visoko. Niti nisem vedel, da imam veter v hrbet, uspelo mi je varno pristati pri 141 metrih. Pristal sem res z veliko sile. Živimo za take trenutke. Zelo se veselim jutrišnje tekme,” je v prvi izjavi za organizatorje dejal Prevc, ki je dosegel 17. zmago v karieri, s katero je slavil 100. jubilej za slovenske moške skoke.

“Ponavadi je tu vzgornik, danes pa so se v finalu razmere spremenile, pihalo je od zadaj. Nadmorska višina mi ustreza, všeč mi je zrak tu, všeč mi je skakalnica,” je dodal 26-letni slovenski zvezdnik, ki je zmago slavil pred domačima zvezdnikoma Naokijem Nakamuro (263,6 točke) na drugem in Renom Nikaidom (257,6) na tretjem mestu.

Prevc je z novo zmago prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala pred najbližjim zasledovalcem, Japoncem Ryoyujem Kobayashijem – danes je bil peti – povečal na 447 točk. Za izjemnega Japonca se je danes končal niz osmih uvrstitev na stopničke na domačem svetovnem pokalu od leta 2020.

Na skupno tretje mesto v pokalu se je s stopničkami vrnil Nikaido, ki je s tem prehitel Slovenca Anžeta Laniška, ki je zdaj četrti. Lanišek je že takoj po zmagi minuli vikend v Zakopanah napovedal, da bo tekme na Japonskem izpustil.

V finalu sta poleg Prevca danes nastopila še dva Slovenca. Rok Oblak (223,9) je z 19. mestom prišel do uspeha kariere, Timi Zajc (221,8) pa je bil 21.

Žak Mogel je bil prekratek za finale, Žigo Jančarja pa so diskvalificirali zaradi opreme – imel je dva milimetra previsoke čevlje.

“Spet odličen dan. Drugi skok Domna je bil eden lepših letos in zasluženo je zmagal. Dobro deluje po Zakopanah, ko se mu stvari niso izšle. Ponovno je nazaj, deluje res dobro, super dan zanj,” je zmago Prevca za krovno zvezo pospremil selektor Robert Hrgota.

“Odličen je bil tudi Rok Oblak z najboljšim rezultatom kariere, Timi Zajc se je malo lovil, malo je imel tudi nekaj smole. A je na visoki ravni, jutri bo lahko posegel višje. Škoda za Žigo Jančarja, bil bi zelo visoko, a jutri je nova priložnost. Želimo si, da fantje nadaljujejo v tem ritmu,” je dodal glavni trener.

V nedeljo bo na skakalnici Okurayama še ena posamična tekma, ki se bo s pvo serijo začela ob 3. uri po slovenskem času.