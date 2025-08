Dokaz, kako je KPK ohromljena: po odhodu člana senata bo tudi pri obravnavi črne gradnje ministra Jevška pokleknila

Piše: Gašper Blažič

Pred kratkim smo poročali, da je bil minister za kohezije Aleksander Jevšek ujet s prsti v marmeladi. Pokazalo se je, da je minister nič manj kot črnograditelj, pri tem so mu očitno inšpekcijske službe šle na roko in niso ukrepale.

Gre seveda za objekt, ki bi moral biti samo navadna garaža, vendar je iz garaže nastala pravcata hiša. Zato smo na Komisijo za preprečevanje korupcije naslovili novinarsko vprašanje glede integritete ministra Aleksandra Jevška. Iz samega opisa primera obravnave njegove črne gradnje je bilo namreč razvidno, da tudi inšpektorji niso ukrepali in da zadeva zanje ni prioriteta. Ker gre za kršitev integritete s strani funkcionarja, nas je seveda zanimalo, ali bo KPK obravnavala tovrstno dejanje ministra.

Odgovor s strani KPK smo prejeli danes dopoldne. Takole so zapisali: “V zvezi z omenjenim primerom vodimo na Komisiji predhodni preizkus, zato vam več informacij v tem trenutku ne moremo posredovati.” Skratka, nič od nič.

In kaj pomeni t. i. predhodni preizkus? To pomeni, da uradniki na KPK ugotavljajo, ali je minister kršil zakon ali ne. Očitno se bo ta postopek zavlekel. “Iz lune se seveda vidi, da je zakon kršil, toda KPK dela po črki zakona – beri prilagaja postopke Jevšku. To po običajni praksi lahko traja več mesecev, volitve pa so najkasneje marca 2026. Jasno je torej, da bo KPK kaj ukrenila, če sploh bo, šele po volitvah v DZ. Očitno zato, da ne bi okrnila lik in delo Jevška in njegove SD,” je za naš portal zadevo komentiral nekdanji poslanec dr. Vinko Gorenak.

Kot opozarja Gorenak, je Jevšek imel gradbeno dovoljenje, da na določeni lokaciji zgradi delno odprto garažo. “Za kaj bi imel delno odprto garažo na določeni parceli, kjer nima niti hiše ali česar drugega, ni jasno. Ni jasno kako so lahko na upravni enoti tako dovoljenje sploh izdali brez, da bi Jevška vprašali, zakaj bo parkiral vozilo v garaži sredi polja, kjer nima stanovanjske hiše,” se sprašuje Gorenak.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), po uradni dolžnosti dolžna uvesti, najmanj kar je predhodni preizkus ravnanja ministra Aleksandra Jevška v zadevi očitno in dokazljivo izvedene črno gradnje panonske hiše v Prekmurju. Jevšek je očitno namerno namesto odprtega garažnega objekta, zgradil kar razkošno panonsko hišo, sodeč po fotografijah s slamnato streho, kar je v gradnjah danes zelo drago in prava redkost. O notranjosti hiše pač ne moremo soditi, ker je ne poznamo, sklepamo pa lahko, da gre za notranjost primerno vili.

To je seveda samo pika na i aktualnemu dogajanju v KPK, kjer je leto dni pred končanim mandatom senat zapustil njegov član David Lapornik, ki ga je Golobova vlada potrdila za ljubljanskega okrožnega tožilca. Kar je še en dobro izpeljan manever za izogibanje nadzoru nad oblastjo.