Dilema volitev: Četrtič Janša, drugič Golob ali novinec?

Piše: Spletni časopis

Bo vlado še četrtič vodil Janez Janša, drugič Robert Golob ali kdo tretji, bomo odločali z izbiranjem strank na volitvah poslancev 22. marca.

Pomembne datume izvedbe volitev je včeraj določila državna volilna komisija. Na glasovnicah bodo ob strankah tudi imena kandidatov, a ti so le vaba za stranke. Glasovi se štejejo strankam in sorazmerno deležu, ki ga zberejo, stranke dobijo sedeže v parlamentu. Šele po tem se s primerjavo deležev kandidatov posamezne stranke v različnih okrajih izračuna, katerim kandidatom bodo sedeži pripadli. Volivci te izbire na glasovnicah nimajo.

Odločilne za razplet bodo nove in majhne stranke

Na volitvah bo nastopalo veliko število strank, ki so pa tudi predvsem vaba, da bi vladanje prevzela levica ali desnica. Ob zelo izenačenem rezultatu so posledica lahko vlade, ki gredo preko blokov. Zadnja desetletja je takšne sestavljal le Janez Janša. Po raziskavah javnega mnenja, ki jim ne smemo verjeti, ker so zadnja leta še vsakič udarile mimo, je verjetno, da bo Janša s SDS dosegel relativno zmago na volitvah. Na levi je položaj najmočnejšega doslej uspelo ubraniti Robertu Golobu, ki je pa s Svobod dramatično izgubil volivce v primerjavi z volitvami pred štirimi leti.

Če upoštevamo, da sta se Svobodi po volitvah pridružili Lista Marjana Šarca (LMŠ) in Stranka Alenke Bratušek (SAB) je Golob v štirih letih izgubil okoli polovico vseh volivcev. Najbolj se je med manjšimi strankami na ta račun doslej dvignila SD Matjaža Hana, ki pa je še daleč za Svobodo, se je pa ta teden okrepila z Matejem Tašnerjem Vatovcem iz Levice, že prej pa z Mojco Pašek Šetinc iz Svobode. Izgubila pa je SD v DZ na zadnjih volitvah najuspešnejšega kandidata Janija Prednika. Na razplet volitev, ko gre za to, kdo bo vladal prihodnja leta, lahko pomembno vplivajo nove stranke, za zdaj so med novimi najmočnejši Demokrati Anžeta Logarja, Prerod Vladimirja Prebiliča in Mi, Socialisti Mihe Kordiša. Pomembne pa so lahko tudi stranke, ki so v preteklosti že kandidirale, a jim na zadnjih volitvah ni uspelo priti v parlament: Resni.ca Zorana Stevanovića, SNS Zmage Jelinčič (v kateri je nekoč bil Stevanović), Pirati Jasmina Feratovića…

Pomembni datumi izvedbe volitev, včeraj jih je določila državna volilna komisija, so takšni: