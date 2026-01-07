Dilema volitev: Četrtič Janša, drugič Golob ali novinec?

Piše: Spletni časopis
Bo vlado še četrtič vodil Janez Janša, drugič Robert Golob ali kdo tretji, bomo odločali z izbiranjem strank na volitvah poslancev 22. marca.
Pomembne datume izvedbe volitev je včeraj določila državna volilna komisija. Na glasovnicah bodo ob strankah tudi imena kandidatov, a ti so le vaba za stranke. Glasovi se štejejo strankam in sorazmerno deležu, ki ga zberejo, stranke dobijo sedeže v parlamentu. Šele po tem se s primerjavo deležev kandidatov posamezne stranke v različnih okrajih izračuna, katerim kandidatom bodo sedeži pripadli. Volivci te izbire na glasovnicah nimajo.
Odločilne za razplet bodo nove in majhne stranke
Na volitvah bo nastopalo veliko število strank, ki so pa tudi predvsem vaba, da bi vladanje prevzela levica ali desnica. Ob zelo izenačenem rezultatu so posledica lahko vlade, ki gredo preko blokov. Zadnja desetletja je takšne sestavljal le Janez Janša. Po raziskavah javnega mnenja, ki jim ne smemo verjeti, ker so zadnja leta še vsakič udarile mimo, je verjetno, da bo Janša s SDS dosegel relativno zmago na volitvah. Na levi je položaj najmočnejšega doslej uspelo ubraniti Robertu Golobu, ki je pa s Svobod dramatično izgubil volivce v primerjavi z volitvami pred štirimi leti.
Če upoštevamo, da sta se Svobodi po volitvah pridružili Lista Marjana Šarca (LMŠ) in Stranka Alenke Bratušek (SAB) je Golob v štirih letih izgubil okoli polovico vseh volivcev. Najbolj se je med manjšimi strankami na ta račun doslej dvignila SD Matjaža Hana, ki pa je še daleč za Svobodo, se je pa ta teden okrepila z Matejem Tašnerjem Vatovcem iz Levice, že prej pa z Mojco Pašek Šetinc iz Svobode. Izgubila pa je SD v DZ na zadnjih volitvah najuspešnejšega kandidata Janija Prednika. Na razplet volitev, ko gre za to, kdo bo vladal prihodnja leta, lahko pomembno vplivajo nove stranke, za zdaj so med novimi najmočnejši Demokrati Anžeta Logarja, Prerod Vladimirja Prebiliča in Mi, Socialisti Mihe Kordiša. Pomembne pa so lahko tudi stranke, ki so v preteklosti že kandidirale, a jim na zadnjih volitvah ni uspelo priti v parlament: Resni.ca Zorana Stevanovića, SNS Zmage Jelinčič (v kateri je nekoč bil Stevanović), Pirati Jasmina Feratovića…
Pomembni datumi izvedbe volitev, včeraj jih je določila državna volilna komisija, so takšni:
- 12. januar: začetek rokov za izvedbo volilnih opravil,
- 12. januar do 19. februar: politične stranke določajo kandidatne liste, volivci s podpisi izrazijo podporo posameznim listam, mogoče je vlaganje kandidatur (s podpisi volivcev ali najmanj treh poslancev),
- 4. februar: organizator volilne kampanje mora odpreti poseben transakcijski račun za financiranje kampanje,
- 19. februar: opolnoči se izteče rok za vložitev kandidatnih list na volilne komisije volilnih enot; zadnji dan, ko se lahko podpiše obrazec podpore listi kandidatov; kandidati za poslance so DVK dolžni sporočiti tudi organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo,
- 19. februar: začetek volilne kampanje,
- 19. februar: volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, lahko DVK sporočijo, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu,
- 20. februar do 6. marec: volilne komisije volilnih enot sestavijo seznam potrjenih list kandidatov v volilni enoti po vrstnem redu, ki se določi z žrebom, in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih,
- 6. marec: DVK javno objavi seznam list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih okrajih ter sezname kandidatur za volitve poslancev narodnosti,
- 6. marec: MNZ po uradni dolžnosti izda volilne karte za glasovanje po pošti iz tujine za državljane Republike Slovenije, ki so prijavili stalni naslov v tujini po 4. februarju 2026,
- 11. marec: oskrbovanci domov za starejše ter volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, lahko okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi. Ti lahko po pošti glasujejo tudi stalno, če to sporočijo DVK,
- 16. marec: Po pošti v RS lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po 11. marcu 2026.
- 17., 18. in 19. marec: predčasno glasovanje na posebnih voliščih za predčasno glasovanje (od 7. do 19. ure),
- 18. marec: volivci, ki želijo glasovati izven okraja svojega stalnega prebivališča, ns t. i. volišču OMNIA, morajo to sporočiti OVK, na območju katere so vpisani v volilni imenik. Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, pa lahko sporočijo OVK, da želijo glasovati na svojem domu. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju v Republiki Sloveniji in želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo to sporočiti DVK,
- 20. marec: zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka,
- 22. marec: splošno glasovanje,
- 23. marec: OVK ugotavljajo izid glasovanja po pošti iz Slovenije,
- 30. marec: OVK ugotavljajo izid glasovanja po pošti iz tujine,
- 31. marec do 7. april: postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja. DVK sprejme zapisnik o izidu volitev v državni zbor in ga objavi v Uradnem listu RS,