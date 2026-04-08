Dars v primežu korupcije: Od zrežirane afere 2023 do razkritij o političnem orodju Golobove vlade

Piše: Vida Kocjan

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) ostaja v središču najhujših korupcijskih škandalov v slovenskih državnih podjetjih. Prvi val iz leta 2023 je po besedah Jožeta Oberstarja, nekdanjega predsednika nadzornega sveta, finančne komisije in zunanjega odvetnika Darsa, umetno ustvarjena afera za odstranitev Valentina Hajdinjaka, ki ni bil del »klike«.

Drugi val iz obdobja 2025–2026 pa prinaša tajne posnetke Oberstarja na spletni strani anti-corruption2026.com, ki razkrivajo sistematično zlorabo Darsa za politično kupovanje podpore in škodovanje nasprotnikom pod vlado Roberta Goloba. Dodatno so objavljeni še posnetki pogovorov Vesne Vuković, nekdanje generalne sekretarke Svobode in tesne sodelavke Roberta Goloba.

Vse to se dogaja v času, ko upravo Darsa vodi Andrej Ribič (od novembra 2024 s polnim mandatom), nekdanji vodja volilnega štaba Gibanja Svoboda in tesen Golobov sodelavec. Kako se Dars uporablja kot orodje za osebne in politične obračune, je na svojem portalu Pozareport.si v zadnjih dneh še dodatno osvetlil znani novinar in urednik Bojan Požar.

Zrežirana afera za odstrel Hajdinjaka

Oktobra 2023 sta POP TV in 24ur Fokus objavila posnetek z Rokom Snežičem, ki domnevno prejema 5.000 evrov gotovine. To naj bi bil del domnevne podkupnine v višini 90 tisoč evrov in del domnevnega kartelnega dogovarjanja pri avtovleki. Valentin Hajdinjak (NSi), predsednik uprave, je s funkcije odstopil novembra 2023.

Jože Oberstar pa v posnetkih, objavljenih sredi marca 2026, jasno opozarja, da so nanj izvajali stalen pritisk, naj »poišče razloge« za odstranitev Hajdinjaka brez pravega razloga, ker ta »ni bil del klike«. Oberstar pritiska ni izpolnil. Afera je bila po njegovem mnenju zrežirana, dosegla pa je cilj. Nacionalni preiskovalni urad (NPU) pod vodstvom Golobovega protežiranca Darka Muženiča je vložil nekatere ovadbe zaradi suma zlorabe položaja in prejemanja daril. Oberstar pa poudarja: to je bil politični odstrel.

Neposredna izpoved o sistemu

Jože Oberstar, nekdanji predsednik nadzornega sveta in finančne komisije ter zunanji odvetnik Darsa, je v posnetkih razkril veliko. Povedal je, da je Dars politično orodje vlade Roberta Goloba za škodovanje nasprotnikom in kupovanje podpore. Denar gre v medije in k izbranim nevladnim organizacijam (NVO). »Dars daje nevladnikom za določene projekte. Dajejo ga svojim ljudem,« je dejal. Formalno Dars plačuje prek sponzorstev, promocij, v resnici pa gre za nakup molka in v zameno za podporo vladajoči kliki.

Kako prozorno in ogabno je to, pa kaže naslednje Oberstarjevo pričevanje: »Novinarju daš osem tisoč evrov, potem pa ta objavi tri, štiri ali pet člankov … Pravi namen je drugje. Nekdo iz vlade pristopi in reče: v redu.«

Oberstar je razkril tudi posel, dan družbi Kolektor v lasti Stojana Petriča, prijatelja Milana Kučana ter lastnika časopisne hiše Delo. Kolektor je posel dobil namesto podjetja CGP v lasti Darija in Vesne Južna, slednja je tudi nadzornica v Petrolu, »da bi mu škodovali«.

Ali pa primer KPL v lasti Mladena Milanovića, prijatelja Zorana Jankovića. Posel so dobili, čeprav za to niso imeli ustreznih referenc, zaradi povezave Janković – Golob.

Oberstar je opozoril še na ozadje Milan Kučan, Zoran Janković in »veliki mojster« Otmar Zorn, ki povezuje vse. Opisal je stalne pritiske: prekinitve pogodb brez razloga, vnašanje zapletov. Ko je prišel Golob, je ena od strank dejala: »Zdaj bom dobil veliko poslov.« In jih je.

Dodatni sumi

Najnovejše razkritje pa prihaja od Bojana Požarja (Požareport, marec 2026). Po nekaterih pričevanjih naj bi prisluhe Vesni Vuković – Vuki, vplivni figuri v Gibanju Svoboda in tesni Golobovi sodelavki, naročil prav Andrej Ribič, predsednik uprave Darsa. Požar navaja, da naj bi Ribič z državnim denarjem financiral tudi zasledovanje novinarjev (vključno z njim samim) prek podjetja DC Limited, katerega pogodbe Dars ne razkriva. Požar poudarja, da Ribič »živi v zarotah« in preveč govori ter da Dars pod njegovim vodstvom postaja »država v državi«. Prav tako se omenja, da je Ribič javno priznal financiranje medijev, naklonjenih vladi (npr. Mladina, Reporter).

Ti prisluhi naj bi najbolj škodovali Alenki Bratušek in Nataši Pirc Musar, tudi Urški Klakočar Zupančič. Prisluhe oziroma posnetke pogovorov, v katerih je v glavni vlogi predvsem Vesna Vukovič, na Facebooku objavlja skupina Maske padajo #nismofejk. Poznavalci opozarjajo, da so ti posledica velikih frakcijskih bojev v Svobodi, v kateri vlada velik razkol.

Trenutni ukrepi

SDH naj bi naročil forenzično revizijo 140 pogodb. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) naj bi vodila štiri postopke, NPU in tožilstvo pa predkazenske. Policija naj bi obravnavala ovadbo zoper Andreja Ribiča. Takšne so zadnje informacije.

Jože Oberstar posnetkov ni zanikal, po daljšem premisleku je dejal, da je bil zlorabljen v politične namene. Vendar pa je vsebina kristalno jasna, gre za notranje znanje ključnega insajderja. V tujini zaradi takšnih razkritij padajo vlade. Pri nas pa se raje preganja razkritja kot preiskuje vsebino.

Dars ni več samo infrastruktura, pod Ribičem se je spremenil v simbol državnega zajemanja, pri čemer se denar davkoplačevalcev uporablja za politično preživetje, osebne obračune in financiranje medijev in izbranih nevladnikov (NVO-jev).

Oberstarjeve izjave in Požarjeve objave o Ribiču ter Vukovićevi pa kažejo na sistem, ki presega posamezne afere.

Dars kaže mehanizem delovanja Golobove kroga

Predsednica nadzornega sveta Darsa je Nevenka Hrovatin, profesorica na Ekonomski fakulteti UL. Po dostopnih podatkih je poročena s Samom Žolgerjem, ki je bil Golobova desna roka v podjetju Gen-I. Žolger in Nevenka Hrovatin sta družinska prijatelja z Andrejem Ribičem. Žolger Ribiča kliče Riba. Poznavalci opozarjajo, da ni naključje, da je Golob določil, da bo prav Nevenka Hrovatin predsednica nadzornega sveta HSE, kjer nadzira Golobovo poročno pričo Tomaža Štoklja, in hkrati tudi predsednica nadzornega sveta Darsa, kjer nadzira Ribiča, svojega in Golobovega prijatelja. »Vse ostane v mali srečni Golobovi politični družini,« opozarjajo naši viri.

Dars se uporablja kot politično orodje za škodovanje nasprotnikom in nagrajevanje zaveznikov

Jože Oberstar, nekdanji predsednik nadzornega sveta Darsa, kasneje predsednik finančne komisije in zunanji odvetnik podjetja, je v tajnih posnetkih, objavljenih na spletni strani anti-corruption2026.com (Appendix 5), podal vrsto trditev o domnevni politični zlorabi državnega podjetja Dars v korist vladajoče oblasti pod vodstvom premierja Roberta Goloba.

Glavna trditev Oberstarja je, da se Dars uporablja kot politično orodje za škodovanje nasprotnikom in nagrajevanje zaveznikov. Po njegovih besedah denar iz Darsa (in podobnih državnih podjetij, kot so Slovenske železnice) usmerjajo v medije, nevladne organizacije in projekte, ki so politično naklonjeni vladi ali vsaj nevtralni. Formalno gre za sponzorstva, promocijske kampanje, varnostne projekte ali javno komuniciranje (npr. članki o obnovah cest, varnosti in koristih za gospodarstvo), v resnici pa je namen finančno podpreti podpornike ali »umiriti« kritike.

Konkreten mehanizem, ki ga navaja: novinarju ali mediju izplačajo denar (primer: 8.000 evrov), v zameno pa ta objavi 3 do 5 člankov o Darsu. Glavni cilj je kupiti podporo ali nevtralnost. Pri tem sodeluje predstavnik vlade, ki to tudi odobri. Gre za dno dna.