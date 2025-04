Danes znova na sporedu interpelacija o delu vlade: bo Golob tudi tokrat lagal javnosti?

Piše: C. R., Nova24tv.si

Poslanci bodo že drugič v tem mandatu obravnavali interpelacijo vlade Roberta Goloba, ki jo je zaradi Golobovih izjav o pokojninski reformi iz leta 2012 vložila SDS. Dan bo v DZ po pričakovanjih zaznamovala razprava o položaju upokojencev. Predlagatelji za zdaj niso predlagali nobenih sklepov, lahko pa do zaključka 14-urne razprave to še storijo.

Poslanci največje opozicijske stranke so drugo interpelacijo Golobove vlade vložili zaradi premierjeve izjave, da je vlada pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše leta 2012 ob izpeljavi tedanje pokojninske reforme pomembno znižala odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za skoraj 20 odstotkov. Iz tega po Golobovih besedah izhaja problem zdajšnjih upokojencev, saj jim je takratna vlada v resnici poslabšala položaj.

Predlagatelji interpelacije predsedniku vlade očitajo namerno in zavestno širjenje laži, današnja razprava pa naj bi po njihovem mnenju dala odgovor na vprašanje, kako je pokojninska reforma iz leta 2012 prispevala k zaustavitvi nadaljnjega padanja pokojnin, ki je bila posledica zniževanja odmernega odstotka v skladu z zakonodajo, ki je veljala pred letom 2012.

Vlada je že v odgovoru na interpelacijo vse očitke zavrnila in ocenila, da gre za zlorabo sicer legitimnega parlamentarnega instrumenta, kar zmanjšuje njegovo resnost in kredibilnost. Ministrska ekipa vztraja pri premierjevih navedbah o slabšanju položaja upokojencev z reformo iz leta 2012, obenem pa izpostavljajo ukrepe, ki so jih sami sprejeli z namenom izboljšanja položaja upokojencev.

To je sicer že deseta interpelacija v aktualnem mandatu in druga zoper celotno vlado. Te sicer v zgodovini samostojne Slovenije niso pogoste, pred Golobovo so interpelacijo prestale še vlade Janeza Drnovška, Antona Ropa in Mira Cerarja. Vse je v parlamentarni postopek vložila SDS.

V ospredju interpelacije so sicer izjave premierja Goloba o pokojninski reformi iz leta 2012, ki jo je sprejela druga vlada Janeza Janše. Premier Golob bo imel uvodni nagovor in predstavil uradni odgovor Vlade Republike Slovenije na vloženo interpelacijo.

Kot je ob vložitvi interpelacije izpostavil poslanec SDS Zvone Černač, gre za nujno politično in družbeno razpravo o izjavah predsednika vlade, ki je zavestno zavajal javnost. Robert Golob je namreč zatrdil, da je zakon ZPIZ-2 iz časa Janševe vlade upokojencem prinesel prikrajšanja pri odmernih odstotkih, kar ne drži.

“Gre za namerne laži, izrečene ob začetku zbiranja podpisov za referendum o privilegiranih pokojninah. Vlada se teh privilegijev ne upa braniti z argumenti, zato se poslužuje zavajanja javnosti,” je bil kritičen Černač. “Premier želi s populističnimi izjavami pasivizirati volilno telo, predvsem upokojence, ki bi lahko na referendumu množično nasprotovali uvedbi privilegiranih pokojnin v višini 3.200 evrov,” je dodal.

Spomnimo, SDS je 21. februarja predsednika vlade Roberta Goloba in podpredsednico DZ Natašo Sukič javno pozvala k opravičilu. Ker tega ni bilo, so vložili predlog za njeno razrešitev in interpelacijo vlade.

V središču razprave je pokojninska reforma, sprejeta z zakonom ZPIZ-2 decembra 2012, ki je pravzaprav preprečila nadaljnje zniževanje pokojnin in bila rezultat soglasja med vsemi političnimi strankami in socialnimi partnerji. “Namesto dejstev in strokovnih argumentov premier Robert Golob in koalicija z manipulacijami skušajo prikriti resnične namene svoje pokojninske reforme, ki bo zmanjšala prihodnje pokojnine in poslabšala položaj upokojencev, saj naj bi se povprečje za izračun bodočih pokojnin iz 24 najugodnejših let razvleklo na celotno delovnoaktivno dobo, torej na 40 let”, so zapisali v SDS.

SDS napoveduje, da bo z vsemi parlamentarnimi sredstvi nasprotovala “manipulacijam sedanje oblasti” ter zagovarjala pravice sedanjih in prihodnjih upokojencev. Ob tem pričakujejo resno in argumentirano razpravo o prihodnosti pokojninskega sistema, ne pa “zavajanja in političnih manipulacij”.