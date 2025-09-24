Danes Golob ukinja zasebne vrtce, njegova sedaj že nekdanja žena pa je bila lastnica prav takšnega vrtca

Piše: Vida Kocjan

Robert Golob, zdaj v vlogi predsednika vlade, ukinja zasebne vrtce, povsem drugačno mnenje pa je imel pred leti, ko je imel še sam majhne otroke in – prvo ženo.

Leta 2008 so si v podjetju Istrabenz Gorenje (danes v lasti Petrola), ki ga je v letih 2002 do 2010 vodil Golob, omislili zasebni vrtec, namenjen za otroke zaposlenih. Vrtec je deloval v prostorih podjetja Istrabenz Gorenje (IGES), v Kromberku pri Novi Gorici, kraju prebivališča družine Golob. Vrtec je vodila Jana Nemec Golob, takratna Golobova žena, v podjetju je bila tudi zaposlena. IGES je bilo sicer skupno podjetje Istrabenza in Gorenja; leta 2006 je 50-odstotni delež odkupila državna Gen energija, kar je nadalje vodilo do ustanovitve Gen-I.

Iz takrat javno objavljenega revizijskega pregleda revizijskega, da je družba Istrabenz Gorenje (IGES) imela med svojimi osnovnimi sredstvi tudi opremo za vrtec. Nato je potekal postopek izločitve vrtca, celotna oprema je bila nato donirana v zasebno podjetje Jane Nemec Golob. Iz podatkov iz sodnega registra pa je nadalje razvidno, da je bila oktobra 2010 ustanovljena Hiša otrok Sonček, v zasebni lasti takratne Golobove žene Jane Nemec Golob.

Golob je kot direktor IGES vrtcu odobril tudi izplačilo donacij: 96 tisoč evrov v letu 2011 in 30 tisoč v letu 2012. Po javno dostopnih podatkih je bilo to skupno 126 tisoč evrov, pri tem 83 odstotkov otrok ni bilo zaposlenih v IGES oz. Gen-I.

Vrtec je bil nato zaprt 2013, kot razlog so navedli insolventnost (plačilno nesposobnost), mediji pa so poročali, da je propadel po prenehanju financiranja. Obtožbe so šle v smer zlorabe podjetja IGES oz. Gen-I za družinske interese in oškodovanje delničarjev. Golob je to zanikal kot nepravilnosti, vendar pa dokumenti (skrbni pregled 2010) kažejo na konflikte interesov. Zadeva ni bila sodno obravnavana.

Epilog: Golob je z državnim denarjem poskrbel za svoje, z zdaj že nekdanjo soprogo imata tri otroke Ko se je zgodba z zasebnim vrtcem končala (leta 2013), pa je Jana Golob Nemec postala vodja službe za odnose z javnostmi in trženje v državnem oziroma Golobovem Gen-I.

Za konec. Robert Golob je ženo Jano v zelo osebnem intervjuju, 27. maja 2022 (že po volitvah), za revijo Ona odpisal tako: »Jana je smisel mojega življenja. Z njo sem lahko popolnoma samosvoj. Z njo se pogovarjam o vsem. Zdi se mi neverjetno, da sva skupaj že 30 let.«

No, tri leta kasneje so razmere že zelo drugačne …