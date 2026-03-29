nedelja, 29 marca, 2026
e-Demokracija
Cvetna nedelja: Spominjamo se Jezusovega prihoda v Jeruzalem, v Vatikanu blagoslov papeža Leona XIV.

(foto: STA / Tamino Petelinšek)

Piše: STA, C. R.

Kristjani danes, teden dni pred veliko nočjo, zaznamujejo cvetno nedeljo. Mnogi se bodo k mašam odpravili z butarami in oljčnimi vejicami, ki jih bodo duhovniki blagoslovili. V Vatikanu bo maša z blagoslovom zelenja potekala dopoldne, vodil jo bo papež Leon XIV.

Na današnjo nedeljo se kristjani spominjajo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, med katerim so ga po zapisih iz Svetega pisma ljudje pozdravljali s palmovimi vejami. Po stari krščanski navadi, ki sega v 7. stoletje, zato verniki na ta dan v cerkev k blagoslovu prinesejo oljčne veje in drugo zelenje, najpogosteje povezano v butare.

Po krščanski simboliki so palmove veje, ki jih je v naših krajih zamenjalo drugo zelenje, znamenje zmagoslavja in kraljevanja. Predstavljajo tudi rodovitnost in življenje, oljka pa je simbol miru in sprave.

Današnje maše se bodo začele s procesijami, med katerimi bodo blagoslovili zelenje. Pri mašah bodo prebirali svetopisemske odlomke o Jezusovi zadnji večerji, trpljenju in smrti, ki se jih bodo nato posamično in bolj poglobljeno spominjali na veliki četrtek, veliki petek in veliko soboto.

V Vatikanu bo dopoldne potekala maša z blagoslovom zelenja, ki jo bo vodil papež Leon XIV. Opoldne bo sledila tradicionalna molitev, ki jo papež vsako nedeljo vodi na Trgu svetega Petra.

V Evangeličanski cerkvi medtem danes končujejo post, s katerim so se pripravljali na veliko noč. Zelenja ne blagoslavljajo, ga pa uporabljajo kot simbol.

