Čudaško: županja Romana Lesjak moralizira o nadutosti, hkrati pa podpira Goloba

Piše: Nova24tv.si

V obdobju intenzivnih pogajanj o morebitni sestavi ali nesestavi koalicijske vlade pod vodstvom predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba je svojo kritiko na račun nekaterih opozicijskih politikov javno izrazila tudi županja Občine Črna na Koroškem, Romana Lesjak. V svoji izjavi je Lesjakova med drugim opozorila na domnevno nadutost in ošabnost v nastopih nekaterih predstavnikov opozicije.

Ob tem je ironično, da sama izpostavlja te lastnosti, saj podpira predsednika vlade, ki ga številni kritiki prav tako označujejo za primer nadutega in ošabnega političnega stila. Njena podpora Golobovi vladi je najbrž tudi eden od razlogov, da so jo nekateri mediji označili za “zaželeno”.

Priljubljena ali ne – gre za to, da je koristna za njihovo agendo. Delo jo je že prej nagradilo kot osebnost leta 2023, nominirali so jo za Slovenko leta, ker se lepo ujema z njihovo sliko “ljudske leve županje”, ki nosi titovko in podpira rdečo stran. V svojem Facebook zapisu (ki so ga levi in osrednji mediji z veseljem pograbili) je Lesjakova kritizirala opozicijske politike.

Jerneja Vrtovca je označila za “ošabnega in nadutega” ter ga opomnila, da mu 10 % glasov ni padlo z neba, ampak iz združitve z SLS in Fokusom. Anžeta Logarja je obtožila, da se obnaša kot “veliki zmagovalec”, čeprav se ni prebil v DZ, in da je izgubil rdečo nit. O Zoranu Stevanoviću pa, da “verjetno na vse pretege išče nekoga, ki bi nam vsem izbrisal iz spomina, s kom ne bi šel nikoli v koalicijo”. Zaključila je z moraliziranjem: “Vam res gre za nas, državljane? Prej vam gre za vas.”

Ironija je tako debela, da se da rezati z nožem.

Kot smo o tem že poročali, je Romana Lesjak namreč mama Petre Lesjak Tušek – novinarke pri Večeru, nekdanje predsednice Društva novinarjev Slovenije (DNS) in ene najbolj glasnih zagovornic levih sprememb na RTV. Prav DNS in Petra Lesjak Tušek sta bila med najbolj aktivnimi podporniki Golobovih t.i. “reform” javne televizije in radia, ki so jih vsi pošteni ljudje prepoznali kot politične čistke v tem primeru “nezaželenih” novinarjev. Ko je Golobova vlada izvajala zakonske spremembe in kadrovske menjave na RTV, da bi “depolitizirala” medij (beri: postavila svoje ljudi), je bila Petra Lesjak Tušek v prvih vrstah boja za to, kar so kritiki upravičeno imenovali pogrom nad drugače mislečimi glasovi.

“Naključna zgodba o prvorazrednih: mati županja Romana Lesjak s titovko, hčerka Petra Lesjak Tušek pa neodvisna novinarka in urednica časnika Večer, predsednica Društva novinarjev Slovenije (DNS) in članica Večerovega aktiva. Samo, da so “naši”,” se je glasil komentar na X o njiju.

Medtem ko Romana Lesjak pridiga opoziciji o “državotvornosti”, “spoštovanju” in “stabilnosti”, je njena lastna hči aktivno pomagala pri Golobovem projektu prevzema medijev. Preden Lesjakova začne deliti lekcije slovenski politiki z višine, bi bilo dobro, da najprej pokliče hčerko in jo vpraša, kako je z “medsebojnim spoštovanjem” in “stabilnostjo” na RTV po Golobovih čistkah. Tam so namreč ljudje izgubili službe ravno zato, ker niso bili dovolj “zaželeni” v očeh levega establišmenta.