Ciril Keršmanc pri kandidaturi za ustavnega sodnika že “gotof”! Najprej mu je podporo odrekla koalicija, sedaj še Pirc Musarjeva!

Piše: G. B.

Kot kaže, je že padla prva kadrovska žrtev pri iskanju novih kandidatov za ustavne sodnike. Koalicija je namreč ljubljanskega okrožnega sodnika Cirila Keršmanca “vrgla čez ramo”, temu se je prilagodila tudi predsednica Nataša Pirc Musar.

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je po dodatnih pogovorih sprejela odločitev, da umakne predlog kandidata dr. Cirila Keršmanca za ustavnega sodnika. O odločitvi je Urad predsednice republike že uradno obvestil tudi kandidata, so sporočili iz urada predsednice.

Do umika prihaja po tem, ko sta poslanski skupini Socialni demokrati in Levica sporočili predsednici republike, da kandidata v DZ ne bosta podprli kljub dejstvu, da je Keršmanc včeraj javno in jasno ovrgel navedbe v nekaterih medijih, kjer mu je bilo očitano, da naj ne bi podpiral ustavno zagotovljene pravice do splava. »Želim ponovno poudariti, da kandidatke ali kandidata, ki bi nasprotoval pravici do splava, nikoli ne bi predlagala,« ob tem poudarja predsednica republike.

Predsednica Pirc Musar, ki je trenutno sicer na obisku v Madridu, nastalo situacijo obžaluje in je nad njo negativno presenečena, sporoča njen urad. Kot je znano, je sprva za ustavno sodnico predlagala dr. Barbaro Kresal, ki jo ocenjuje kot odlično kandidatko in je po posvetovanjih s poslanskimi skupinami, predstavnikoma narodnih skupnosti in nepovezanima poslancema uživala tudi zadostno podporo za izvolitev. Ker je bilo predsednici republike nato sporočeno, da za njeno izvolitev v Državnem zboru ni več zadostne podpore, podporo pa ima dr. Keršmanc, se je odločila za spremembo predloga. »Odločala sem se odgovorno, na podlagi informacij o podpori v parlamentu. Zato obžalujem takšen odnos do kandidatov,« poudarja.

Nenavadno je, da so predstavniki nekaterih poslanskih skupin s kandidatom opravili pogovor šele po tem, ko so njegovo imenovanje podprli oziroma mu niso nasprotovali na seji mandatno-volilne komisije. Poziv za oddajo kandidatur se je namreč iztekel že 10. novembra 2025, v Uradu predsednice republike pa so bili pogovori s kandidati opravljeni nemudoma. Kot je bilo sporočeno že včeraj, Keršmanc na teh pogovorih ni izražal stališč, kakršna so mu bila kasneje pripisana v nekaterih poslanskih skupinah. “Ocenjujemo, da so imele poslanske skupine dovolj časa, da bi z njim pravočasno opravile poglobljene pogovore. Za to je že takoj po izteku javnega poziva zaprosil tudi kandidat,” je zapisano v sporočilu za javnost. Ne glede na nastalo situacijo si predsednica republike aktivno prizadeva za rešitev položaja. Pogovori s poslanskimi skupinami se nadaljujejo, o morebitnih nadaljnjih korakih pa bo javnost pravočasno obveščena, dodajajo.

Kakorkoli že, precej nerodna zadeva za Pirc Musarjevo, saj se ji očitno ponavljajo kadrovski zdrsi in trki s koalicijo, a po drugi strani bi lahko s predlogi počakala na čas po volitvah. Nekateri tudi opozarjajo, da gre tu za namerno ustvarjanje (menda navideznega) razdora. A vendarle je precej nenavadno, da so Keršmancu, sicer doktorju prava (magisterij pa je pridobil na Škotskem), v preteklosti tudi uslužbencu KPK in pravosodnega ministrstva, tako nenadoma zaprli vrata z informacijami, ki sta jih v javnosti lansirala N1 in Mladina. Je morda krivo to, da je bil Keršmanc po naših podatkih maturant Škofijske klasične gimnazije? Glede na ideološko zagrizenost levičarjev so lahko kar iz tega sklepali, da je neprimeren.

Po nekaterih podatkih pa bi lahko na zavrnitev Keršmanca vplivali še dve zadevi in sicer da je pred leti oprostil Romana Leljaka, ko ga je zaradi žaljive obdolžitve tožil sedaj že pokojni komunistični funkcionar Janez Zemljarič. Prav tako naj bi Keršmancu očitali, da ni poskrbel za obsodbo Mitje Kunstlja v primeru njegovih žgečkljivih zapisov o menda divji preteklosti Tine Gaber.

Kakorkoli že, bilo bi modro, če bi sedaj, ko smo tako rekoč že v vročem predvolilnem času, odločanje o novih ustavnih sodnikih preložili na čas po volitvah.