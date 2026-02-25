(CENZURA) Na ŠKG hoteli organizirati soočenje podmladkov, minister Logaj pa je potegnil ročno zavoro

Piše: C. R.

V podmladku NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča menijo, da želi vlada z nedavno prepovedjo soočenja podmladkov parlamentarnih strank utišati glas mladih v politiki. Na Škofijski klasični gimnaziji bi danes namreč moralo potekati soočenje podmladkov parlamentarnih strank, a je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje soočenje prepovedalo.

Kot je na današnji novinarski konferenci opozoril predsednik podmladka NSi David Tomažin, bi na Škofijski klasični gimnaziji moralo potekati soočenje podmladkov parlamentarnih strank v organizaciji družbenopolitičnega krožka Škofijska strela. A je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje prejšnji teden izdalo okrožnico, s katero je prepovedalo kakršnakoli soočenja pred volitvami, pri tem pa se je sklicevalo na 72. člen zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki v vrtcih in šolah prepoveduje delovanje političnih strank in njihovih podmladkov.

Po mnenju podmladkov se ob tem postavlja vprašanje, kaj točno pomeni organizirano delovanje političnih strank. Kot opozarjajo, zakonski člen ne prepoveduje političnega opredeljevanja posameznika, “tudi dijaka kot državljana”. Prav tako ne prepoveduje kritičnih razprav in argumentiranja idej o političnih temah in javnih politikah, je poudaril Tomažin. Ob tem je spomnil na učni načrt srednješolskega predmeta aktivno državljanstvo, v katerem so med drugim vsebine, katerih cilj je, da dijaki spoznavajo delovanje političnega sistema in med drugim se usposabljajo za sodelovanje v javni razpravi.

“Zakon torej ne prepoveduje politike kot vsebine, prepoveduje pa strankarsko delovanje kot organizirano strukturo v šoli. Sprašujemo se, kako se lahko pogovarjamo o aktivnem državljanstvu, če je hkrati prepovedano javno v šoli soočiti in predstaviti politične ideje,” je izpostavil Tomažin.

Kot je opozoril, so dogodek organizirali dijaki sami, nanj pa so povabili vse parlamentarne stranke, in sicer Svobodo, SD in Levico z levega političnega pola ter NSi in SDS z desnega. Prav tako v tem primeru po njegovem ne moremo govoriti o delovanju strank v šolskem prostoru.

“Če bi stranke same organizirale dogodek, če bi se šlo za enostransko promocijo, če bi se delil propagandni material in če bi bil namen mobilizacijski, potem bi se 72. člen lahko porabil za prepoved. Tako pa je očitno, da se vlada boji, da ne bo uspela nagovoriti mladih, da bi mladi začeli razmišljati s svojo glavo, zato namenoma zatira demokratično in kritično razpravo,” je opozoril.

Prepričani so, da sta vlada oziroma ministrstvo v mesecu dni pred volitvami namenoma izbrala ozko in prestrogo razlago zakona, ki nikoli prej ni bil tako interpretiran. Ob tem je spomnil na soočenje na isti gimnaziji pred državnozborskimi volitvami leta 2022, ki ni bil prepovedan, prav tako pred evropskimi volitvami leta 2024.