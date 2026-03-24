Cena poraza: Svoboda ob 708.890 evrov, Levica ob 26.844 evrov letno

Kar 59.074 evrov mesečno manj bo zaradi slabšega rezultata volitev dobilo Gibanje Svoboda Roberta Goloba, ki je finančno daleč največji poraženec volitev. Na letni ravni jih bo poraz stal 708.890 evrov. V štirih letih to pomeni 2,8 milijona evrov manj.

V minus bo mesečno za 2.237 evrov šla še Levica z Vesno. Letno bodo skupaj dobili 26.844 evrov manj. Vse ostale stranke, ki so prišle v parlament, se bodo denarno okrepile. Najbolj za 35.630 evrov mesečno Demokrati Anžeta Logarja, ki doslej niso imeli mesečne dotacije. Tako kaže prvi preračun, ko vsi glasovi sicer še niso prešteti. A velika večina (več kot 99 odstotkov) je že in spremembe ne bodo več velike

Če bi bili povsem natančni, so od avgusta lani Demokrati po stranki Konkretno, ki se jim je prudružila, že dobivali 7.529 evrov mesečne dotacije. Ker Anže Logar in Eva Irgl po doslej preštetih glasovnicah nista v državnem zboru, lahko s povečanimi dotacijami v tej novi stranki poskrbijo za svoja najpomembnejša funkcionarja. Vsem poslancem (in ministrom), ki niso bili izvoljeni, sicer še največ leto dni (če so bili funkcionarji več mandatov) pripada nadomestilo 80 odstotkov zadnje plače. Tistim, ki so bili krajši čas, kot denimo Urška Klakočar Zupančič, pa nadomestilo pripada največ pol leta.

Do mesečnih dotacij so upravičene stranke, ki jih je volil vsaj odstotek volivcev. Skupaj mesečno vse stranke dobijo 492.228 evrov, desetina se med njih razdeli v enakih zneskih, ostalo sorazmerno številu glasov na volitvah.

Na drugem mestu po dodatnih prihodkih zaradi uspeha na volitvah bo SDS Janeza Janše, ki ji bo mesečno na račun padlo dodatnih 20.882 evrov. Letno je to okoli četrt milijona evrov. Dobro pa se bo prerodila tudi stranka Prerod Vladimirja Prebiliča, ki sicer ni prišla v parlament, ji bo pa od tam na račun vsak mesec padlo 18.470 evrov. nekaj manj pa Resni.ca Zorana Stevanovića, ki je dotacije dobivala že doslej.