Piše: Celjski glasnik

O Nikinem boju za resnico smo že poročali pred dnevi, ob tej njeni vehementnosti, pa so mnogi še opozorili, da se naj sama samo spomni svoje kampanje pri referendumu o vodah.

Takrat je skupaj z današnjimi oblastniki zavajala, da se bi s predlaganim zakonom dovolilo gradnjo ob priobalnih območjih, leta 2023 pa so se nam tako pripetile katastrofalne poplave tudi zaradi neurejenih vodotokov, ker so tudi njeni zavrnili zakon.

Če ne boste pametno glasovali bo Nika vaša Ministrica za resnico. 🥃 https://t.co/TyaUVuKM5e — Libertarec (@Libertarec) February 18, 2026

Danes, ko je opozicija napovedala zapiranje finančnih tokov, takšnim, iz katerih se napaja Nika Kovač, pa se gre sama razsodnico in borko proti lažnim novicam. Zaradi tega je še kako pomembna izjava, ki jo je ob tem podal Tomaž Štih: “Če ne boste pametno glasovali bo Nika vaša Ministrica za resnico”.