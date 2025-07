Piše: Moja Dolenjska

“Čas te vlade je čas izgubljenih priložnosti.” Tako je za portal Bloomberg Adria te dni povedal Jure Knez, soustanovitelj in lastnik podjetja Dewesoft ter ustanovitelj podjetniškega pospeševalnika Katapult iz Trbovelj.

Knez je govoril o inovacijah in okolju za njihovo podporo ter opozoril na zaznane pomanjkljivosti pri ustvarjanju spodbudnega okolja za inovacije in gospodarski razvoj v Sloveniji.

Opozoril je tudi na počasni napredek pri debirokratizaciji, davčni reformi in podpori inovacijam. Knezova izjava se ujema z nekaterimi širšimi kritikami vlade Roberta Goloba, ki so bile izražene tudi v drugih virih. Na primer, članek na portalu PortalPlus opisuje vladno delovanje kot pomanjkljivo pri izvajanju reform, pri čemer se beseda “časovnica” uporablja kot nadomestek za vsebino.

Knez je aktiven v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) in zagovornik spodbudnega poslovnega okolja. Osredotočen je na dolgoročne projekte, ki bi zagotavljali konkurenčnost slovenske industije. Njegova stališča temeljijo na dolgoletnih izkušnjah v podjetništvu in zagovorništvu bolj konkurenčnega poslovnega okolja. Za Jureta Kneza ni mogoče reči, da je politično opredeljen.

Mi pa dodajmo. Se spomnite, kako so nam pred volitvami leta 2022 “prodajali” Roberta Goloba kot “vrhuuunskega menedžerja”, kot je to poudarjala njegova takratna, pozneje vržena čez rame, Golobova desna roka Urška Klakočar Zupančič? Kot nov obraz so ta nato zadnji teden pred volitvami, s pretvezo, da je domnevno zbolel zaradi covida-19, umaknili iz javnosti. V različna medijska soočenja se je javljal iz “neke garaže v Solkanu pri Novi Gorici”.

In kje smo zdaj, skoraj štiri leta po volitvah, kjer mu je nasedlo več kot 400.000 volivcev in volivk? Dejstva so vsakodnevno na dlani. Slovenija tone na celi črti! Namesto razvoja pa smo priča skorajda dnevno novim davkom!