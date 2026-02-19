Britanska policija zaradi primera Epstein pridržala nekdanjega princa Andrewa, pri nas pa Smodej še vedno nedotakljiv

Piše: G. B.

Britanska policija je danes v povezavi z afero Epstein zaradi suma zlorabe javne funkcije pridržala nekdanjega princa Andrewa, ki je zdaj znan kot Andrew Mountbatten-Windsor, poroča britanski BBC. Pridržali so ga zaradi obtožb o “nepravilnem ravnanju pri opravljanju uradnih dolžnosti”, je sporočila policija.

Policija je pred tem minuli teden potrdila, da preučuje poročila, po katerih naj bi Andrew, sicer brat kralja Karla III., v času, ko je bil trgovinski odposlanec Združenega kraljestva, pokojnemu obsojenemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu posredoval zaupne dokumente. Andrew, ki je prav danes dopolnil 66 let, vse obtožbe v povezavi z Epsteinom odločno zanika.

Policija je sporočila, da je v okviru preiskave danes aretirala moškega zaradi suma kršitve javne funkcije, vendar njegovega imena ni objavila. Kot je dodala, izvaja preiskave na naslovih v Berkshiru in Norfolku. Več britanskih medijev je poročalo, da so davi na posestvu Sandringham na vzhodu Anglije, kjer zdaj prebiva Andrew, videli neoznačena vozila, za katere domnevajo, da so policijska.

Britanski kralj Karel III. je novico o aretaciji Andrewa sprejel z zaskrbljenostjo, a poudaril, da mora “zakon iti svojo pot”, so sporočili iz Buckinghamske palače. “Z najglobljo zaskrbljenostjo sem izvedel novico o Andrewu Mountbatten-Windsorju in sumu kršitve javne funkcije,” je navedel v pisni izjavi. Kot je dodal, mora zdaj slediti “temeljit, pravičen in ustrezen preiskovalni postopek”, poročajo tuje tiskovne agencije. Že minuli teden je Karel III. sporočil, da bo podprl delo policije in sodeloval, če bo ta stopila v stik z njim v zvezi z obtožbami zoper Andrewa o domnevnem posredovanju zaupnih dokumentov Epsteinu. Po poročanju BBC naj kralj in Buckinghamska palača ne bi bili vnaprej obveščeni o tem, da bodo Andrewa aretirali.

Zaradi vpletenosti v afero Epstein je Andrew lani izgubil naziv princa in vse kraljeve privilegije, že leta 2019 pa se je zaradi povezav z Epsteinom umaknil iz javnega življenja. V začetku februarja se je moral izseliti iz svojega razkošnega domovanja v Windsorju in se je preselil v eno od poslopij na območju posestva Sandringham. Kralj Karel III. mu je vse nazive in časti odvzel po objavi spominov Američanke Virginie Giuffre, ki ga je obtožila spolne zlorabe. Obtožila ga je, da jo je večkrat zlorabil, tudi ko je bila mladoletna, kar je Andrew dosledno zanikal. Andrew je z Giuffre leta 2022 sicer sklenil večmilijonsko poravnavo brez priznanja krivde. Giuffre je aprila lani storila samomor. Njena družina se je danes na aretacijo odzvala z besedami, da Andrew Mountbatten-Windsor “nikoli ni bil princ”. “Končno so danes naša strta srca zaigrala ob novici, da nihče ni nad zakonom, niti kraljeva družina,” je družina navedla v izjavi za CBS.

In Slovenija? Tudi pri nas imamo Epsteine, ki pa so režimsko zaščiteni. Razvpiti Dušan Josip Smodej se še vedno izogiba roki pravice, pri tem pa ga ščiti vladajoča politika. Vložki so veliki, saj se je razvratnih zabav v Fotopubu udeleževalo precej znanih levičarjev, pa tudi sinov in hčera vplivnih funkcionarjev.

