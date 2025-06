Brečko prvič javno o brutalnem napadu Romov, bloger Gorec prejel grožnje zaradi intervjuja

Piše: I.K. (Nova24tv)

Tomaž Gorec se je pogovarjal z Andrejem Brečkom, občanom, ki so ga pred kratkim – mimo oči javnosti – Romi brutalno napadli. V zahvalo, da izpostavlja romsko problematiko, je Gorec prejel kup groženj. Intervjuval ga je zato, ker je imel v preteklosti tudi sam težave z Romi.

Brečko je del civilne iniciative o romski problematiki, zato se je prvič izpostavil v javnosti. Pojasnil je, da se v naselju že dlje časa dogaja kaos. Začelo se je tako, da so mu Romi razbili steklo na steklenjaku in avtu. Ker je napad prijavil, se je po njegovem mnenju zgodil napad naj, in sicer kot maščevanje.

Napadalec je preskočil plot in ga udaril s kolom po glavi. Udarec z kolom mu je prebil glavo, nakar je žena takoj poklicala 113. Policija je prišla takoj. Pravi, da je dogodek spravil slovenijo na noge – še posebej pa lokalno iniciativo. Ljudje imajo tega dovolj. Povedal je, da je pri napadu na župana šlo dejansko za napad na državo.

Občani bodo rešili po svoje, če ne bo posluha države

Še vedno upa, da se bo zadeva rešila, ampak so na minskem polju. Če država tega ne bo rešila, bodo občani nekaj naredili sami. Gorec je povedal, da je imel tudi sam težave z njimi in je skeptičen v zvezi s tem, da bodo občani kaj naredili, saj je sam, ko je imel diskoteko prav tako imel težave z njimi, pa mu ni nihče pomagal, na koncu je skoraj sam šel v zapor zaradi rasne diskriminacije, čeprav so ga napadli s sekirami in bilijard palicami. Tudi ko so na veselici v Krškem pretepli župana, je bilo tam 500 ljudi pa jim ni nič pomagalo.

Brečko stavi na regijsko iniciativo

Brečko pravi, da civilna regijska iniciativa Šentjernej sodeluje z župani in nočejo delat nič na svojo roko. Pripravlja se shod, ki bi bil konkreten. Imajo 100% podporo župana, ki ga je po napadu tudi poklical. Protestirali so tudi pred Državnim zborom. Zgoditi se morajo konkretne spremembe – socialne in kaznovalne politike. Zagovarja odgovornost za vse, ne da lahko vsak dela kaj hoče in mu nihče nič ne more. Civilna skupnost se je izoblikovala potem, ko je bil napaden eden od državljanov. Brečko je izpostavil, da je kup organizacij, ki nudijo pomoč Romom, migrantom, državljanov pa so prepuščeni samim sebi. Tudi varuh človekovih pravic mu je povedal, da ne more nič.

Gorec je bil presenečen, da se o tem skoraj nič ne piše.

Grozijo tudi Gorcu

Ker je Gorec izpostavil Brečkov primer, so začeli groziti tudi njemu.

To je že drugi primer, ko so grozili Gorcu. Prvič se je to zgodilo, ko je intervjuval konservativno influencerko Zalo Klopčič. Več kot očitno grožnje torej prihajajo iz skrajno levih logov.