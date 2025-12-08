Branilec “zasebnosti” Mesca in Goloba na Siolu prevzel uredništvo STA

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Vodenje uredništva državne tiskovne agencije STA je včeraj prevzel Mihael Šuštaršič, ki je bil, ko je vlada Roberta Goloba po volitvah leta 2022 bliskovito izvedla predčasne menjave nadzornikov in uprav na SDH, Telekomu in TSmedii nastavljen za odgovornega urednika Siol.net.

Do takrat sem vodil uredništvo tega portala. Po prevzemu funkcije je onemogočil dostop do več do vlade kritičnih člankov, ki so bili objavljeni pred njegovim prihodom. Umaknil je celo eno od mojih uredniških kolumn z naslovom Posilstva in droge afere radiator. Umik je pokazal, kaj je bil razlog za hitro predčasno menjavo vrha medija. Članki so prizadeli politike, ki so prevzeli oblast: predvsem verjetno Luko Mesca, Roberta Goloba in Asto Vrečko.

Da je umaknil mojo kolumno in posegel v druge tekste, trdil je, da zaradi varovanja zasebnosti, me Šuštaršič kot avtorja ni niti obvestil, kar bi po kodeksu etike moral. Ta namreč pravi: “Nihče ne sme novinarju brez soglasja pomensko spremeniti ali predelati prispevka…” Da je kolumna v celoti, teksti pa deloma izginili, sem opazil slučajno in o tem poročal v članku: Zakaj so na Siolu pred referendumi cenzurirali moje članke?

Zaradi kršenja pravil z umikom in posegom v vsebino člankov sem proti Šuštaršiču sprožil spor pred častnim razsodiščem društva novinarjev, to razsodišče sem zaradi nenavadnih razsodb v “umaknjeni” kolumni sicer tudi kritiziral. Razsodišče je odločilo, da kodeksa etike Šuštaršič z umikom kolumne in drugimi posegi ni kršil.

Ko so njegovo ravnanje in tudi način vladanja Roberta Goloba bralci Siol.net precej kritizirali v komentarjih člankov, je možnost komentiranja člankov ukinil. Bralci praviloma kritizirajo vse vlade. Tudi prejšnjo Janeza Janše so. Angažiral pa je še vrsto novih kolumnistov iz vrst levičarskih političnih aktivistov, najbolj značilna je bila Nika Kovač, ki vodi zasebni zavod Inštitut 8. marec, ki ga je ustanovil Simon Maljevac (Levica), ki je kot edini lastnik (ustanovitelj) izstopil, tik preden je Levica postala del oblasti.

Na vrhu Siol.net se je Šuštaršič obdržal le dobri dve leti, v začetku letošnjega leta je vlada izvedla nove menjave. Za novega direktorja so vladajoči iz obrambnega ministrstva konec februarja poslali Rolanda Žela, ki je bil direktor že v času vlade Marjana Šarca. Skoraj hkrati je iz obrambnega ministrstva na SDH preskočil tudi Damir Črnčec. Mesec po prihodu novega (in starega) direktorja Žela je Šuštaršič odstopil. Žel in Šuštaršič sta si verjetno prišla navzkriž, ker direktorji praviloma želijo ukazovati urednikom, kaj bodo v uredništvu počeli in pisali, Šuštaršič, ki ga je iz STA na Siol.net po neuradnih podatkih skadrirala nekdanja generalna sekretarka svobode Vesna Vuković, pa z ambicijami novega direktorja verjetno ni bil povsem usklajen. Za odgovornega urednika Siol.net je bil imenovan Jaka Lopatič, ki je pred tem vodil športno uredništvo, ki je veljal za dobro delujoči del Siola, ki je pomemben za branost.

Ko gre za branost portala Siol.net je Šuštaršiču uspelo dvakrat zdrsniti na tretje mesto med portali. Na tretjem mestu je bil Siol.net po številu bralcev nazadnje v času, ko ga je v času vlade Marjana Šarca še vodil Žel, v tistem času so tam biznisiralo tudi Vesna Vukovič, Primož Cirman in Tomaž Modic (pozneje Necenzurirani), ki so pa odšli pred tem, ko sem sam postal odgovorni urednik.

Praviloma je Siol.net na drugem mestu za 24ur.com (portal POP TV), to je bil ves čas, ko sem ga sam vodil. Dramatično se je v času Šuštaršiča zmanjšal predvsem čas branja portala. Ko se je število bralcev nekoliko popravilo in je februarja letos po številu bralcev Siol.net začel celo ogrožati portal POP TV 24ur.com na prvem mestu, je nadzorni svet Telekoma nenadoma odstavil direktorja Igor Gajsterja z vrha družbe TSmedia in imenoval Žela iz vlade, Šuštaršič pa je posledično postal vodja posebnih projektov na TSmedia, kar ni novinarska služba.

Šuštaršiča je nekdanja generalna sekretarka DZ, danes pa direktorica STA, Mojca Prelesnik za odgovornega urednika državne STA imenovala septembra, včeraj je prevzel delo od Aljoše Reharja, ki se za nov mandat ni potegoval. Kot odgovorni urednik je na vrhu Rehar zdržal štiri leta, urednik je postal decembra 2021, v času vlade Janeza Janše. Ta kontinuiteta je bila mogoča, ker je STA ves čas, tudi v času desne vlade, s pomočjo nadzornikov in direktorjev, ki si jih je nastavila, obvladovala politična levica.

Šuštaršič je eden od politično zelo angažiranih slovenskih novinarjev, ki so podpisali znamenito peticijo Blaža Zgage in Mateja Šurca proti temu, da bi prva vlada Janeza Janše prevzela vodenje EU.

V tisti peticiji je bil njegov priimek napačno zapisan, zaradi česar sem ga tudi sam večkrat napak zapisal.