Bo Trump poslušal poziv Goloba in priznal Palestino?

Piše: Spletni časopis

S posebno izjavo se je premier Robert Golob danes spomnil goljufanja s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in poslanci strank vladne koalicije, da so v parlamentu s kršitvijo poslovnika takoj po vložitvi predloga za posvetovalni referendum tega zavrnili in na ta način tik pred evropskimi volitvami pred letom priznali Palestino.

S posebno izjavo danes Golob poziva, da naj priznajo Palestino, ZDA, Kanado, Avstralijo, Japonsko, Južno Korejo, Nemčijo, Italijo, Veliko Britanijo, Francijo, Avstrijo, Dansko, Finsko, Grčijo, Nizozemsko, Švico, Hrvaško, Lihtenštajn, Andoro, Monako, San Marino in Novo Zelandijo. O priznanju med temi državami razmišljajo v Franciji, kažejo izjave predsednika Emmanuela Macrona.

Robert Golob in Emmanuel Macron Foto: Daniel Novakovič/STA za KPV

Palestino so s kršitvijo poslovnika pred letom ob obstrukciji SDS in NSi priznali le poslanci Svobode, SD, Levice in odpadnica iz Svobode Mojca Pašek Šetinc. Trdili so, da bo to prispevalo k umiritvi razmer. Trditve so izkazale za napačne, položaj se je po tem poslabšal. Hamas iz Gaze ni izpustil talcev, Izraelci pa zaradi tega niso končali vojne, ko so jo Palestinci iz Gaze po vodstvom Hamasa sprožil z brutalnim napadom, klanjem celih družin v Izraelu, posilstvi, ugrabitvami celo dojenčkov in obsežnimi raketiranji, ki se jim je takoj pridružil Hezbolah iz Libanona. Hamas in Hezbolah financira in usmerja Iran.

Vladnim strankam priznanje s kršitvijo poslovnika, ko niso izpeljali postopkov za posvetovalni referendum, ki bi jih morali v 30 dneh pred odločanjem o predlogu, na evropskih volitvah to ni zelo koristila. Volivci so opoziciji dodelili pet mandatov (SDS štiri mandate, NSi enega) koaliciji pa le tri (dva Svobodi in enega SD).

Je pa mogoče, da bi bil brez teh zlorab vladajočih razplet zanje še slabši.

Ustavno sodišče povsem očitnega goljufanja vladajočih v parlamentu pozneje ni presojalo. Razglasili so se za nepristojne. Tako je odločilo pet ustavnih sodnikov, proti so bili trije. Da ne bodo presojali goljufanja vladajočih v parlamentu ob pomembnem zunanjepolitičnem vprašanju, so odločili sodniki Matej Accetto, Rok Čeferin, Rajko Knez, Neža Kogovšek Šalamon in Špelca Mežnar, proti so bili Klemen Jaklič, Rok Svetlič in Marko Šorli. Pri odločanju je pomemben glas prispevala nekdanja direktorica Mirovnega inštutita, ki tudi kot sodnica dodatno dela zanje, Neža Kogovšek Šalamon. Mirovni inštitut je aktivistična organizacija iz leve, ki podpira Palestino. Pri presoji zakona o RTV, ki še vedno ni končana, se je izločila šele sčasoma, čeprav je bil tam Mirovni institut celo neposredno vpleten v kampanjo za čistko vrha medija na vladni strani.

Za sklep, da ustavno sodišče ni pristojno, bi bilo dovolj glasov tudi brez nje.

Iz vlade so danes opozorili, da je Golob v pogovoru s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Costo ponovno pozval, da članice na bližnjem zasedanju Evropskega sveta razpravljajo o zamrznitvi Pridružitvenega sporazuma EU – Izrael, celotna izjava Goloba ob obletnici goljufanja vladajočih v parlamentu pa je takšna:

“Pred letom dni je Državni zbor sprejel eno najpomembnejših in najbolj plemenitih zunanjepolitičnih odločitev v slovenski zgodovini. Slovenija je priznala osnovno pravico Palestincev do samoodločbe. Priznanje Palestine kot neodvisne in samostojne države je bilo izrazito močno politično in simbolno dejanje. Palestina na eni in Izrael na drugi, rešitev dveh držav, to je edina rešitev za mir in sobivanje na Bližnjem vzhodu in obstoj palestinske države je eden od ključnih predpogojev za mir. V zadnjem letu dni sem opravil številne pogovore s svetovnimi voditelji in predstavniki mednarodnih organizacij. V naših pogovorih je bilo veliko frustracije nad nepojmljivimi grozotami, ki se dogajajo v Gazi in na Zahodnem bregu in veliko frustracije, nerazumevanja in obsojanja politike izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja, ki deluje v nasprotju z vsemi načeli moderne mednarodne skupnosti. Na drugi strani pa Palestinci umirajo, trpijo, so ponižani, nemočni, lačni, bolni. In tej grozoti zaradi okrutne politike izraelske vlade ni videti konca. Zato pa jim tako simbolična politična dejanja, kot je priznanje Palestine, dajo kanček upanja, da bodo en dan le zaživeli v svoji državi in da jih večji del mednarodne skupnosti, ki stoji za načeli humanosti in mednarodnega prava, ni pozabil ter da mu je mar. Pozivam države, ki še to niso storile, da nemudoma priznajo Palestino in s tem doprinesejo k rešitvi dveh držav, Izraela in Palestine, ki živita v miru in varnosti. Prav tako je skrajni čas, da pristojne institucije EU pripravijo mnenje in nadaljnje ukrepe glede očitne izraelske kršitve določil Pridružitvenega sporazuma EU – Izrael, predvsem njegovega 2. člena, ki se nanaša na spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih vrednot. V tej luči morajo države članice EU pretehtati svoja stališča do dejanj izraelske vlade. Želim si, da bi ZDA podprle napore mednarodne skupnosti, predvsem sistema OZN za takojšnjo dostavo humanitarne pomoči v Gazo in končanje humanitarne katastrofe, ki smo ji priča. Slovenija bo, tako znotraj EU kot VS OZN in celotnega sistema OZN, nadaljevala s svojo proaktivno politiko zavzemanja za mir, konec humanitarne krize in politično rešitev palestinsko-izraelskega vprašanja.”