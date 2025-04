Bo sodni svet razrešil predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani Marjana Pogačnika?

Piše: C. R.

Brali smo, da se je sodni svet v četrtek seznanil s pojasnili predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani Marjana Pogačnika o dodeljevanju zadev in sklenil, da se začne postopek ugotavljanja obstoja okoliščin za razrešitev predsednika sodišča. V prvi fazi bo sodni svet pridobil poročilo predsednika višjega sodišča v Ljubljani, so navedli za STA.

Spomnimo: Konec lanskega leta, natančneje 19. decembra, je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v primeru odvzema otrok materi, ki je zaradi upiranja otrok potekal več ur, odločilo, da je bila prepoved stikov matere z otroki neupravičena in da so bile tako materi kot otrokom kršene pravice. Prav tako ni bila pravilna niti izbira sodnice, ki je konkretni primer vodila. Predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča je po ugotovitvah sodišča s tem, ko “je zadeve pritožnikov dodelil določenemu sodniku, v nasprotju z objektivnimi, vnaprej določenimi merili, nasprotoval temu, da se zagotovi naključnost pri dodeljevanju primerov” (več – tukaj).

In čeprav je ESČP razsodilo, da je Marjan Pogačnik, predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča, kršil pravni red, je ta še naprej užival zaupanje predsednika vrhovnega sodišča Miodraga Đorđevića. Vse do nedavnega, ko so se v sodnem svetu odločili, da bodo začeli postopek razrešitve na podlagi 64. člena zakona o sodiščih. Ta namreč določa, da se predsednik sodišča razreši s funkcije predsednika, če zadev sodne uprave ne opravlja skladno s predpisi ali merili za kakovost dela sodišč ali če jih ne opravlja pravočasno; če s kršitvijo predpisov ali kako drugače okrni načelo neodvisnosti sodnikov pri sojenju; če sodišče, ki mu predseduje, dve leti zaporedoma neupravičeno ne doseže načrtovanih poslovnih rezultatov, pa tudi če krši ali dopusti kršitev predpisov v zvezi z dodeljevanjem zadev.

Skladno z zakonom o sodiščih o razrešitvi predsednika sodišča odloči sodni svet, ki mora pred odločitvijo pridobiti tudi mnenje ministra, pristojnega za pravosodje, in predsednika vrhovnega sodišča. Predsedniku sodišča mora biti sicer v postopku razrešitve dana možnost, da poda pisno izjavo o vseh okoliščinah, ki zadevajo razrešitveni razlog. Sodni svet se je s Pogačnikovimi pojasnili torej seznanil minuli četrtek.

Radonjić: Pogačnik ni nikoli posvečal posebne pozornosti dodeljevanju zadev po abecednem sosledju

Kot pravijo poznavalci, se lahko zgodi, da bo sodni svet razrešil predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani Marjana Pogačnika, ta pa se bo potem upokojil, saj je malo verjetno, da bo delo nadaljeval kot navadni sodnik. Viri so še dodali, da so postopki za razrešitev v principu dolgotrajni.

Prav tako je zadeva zanimiva tudi iz vidika, kako “vesoljsko” so se dodeljevali sodniki in sodniki porotniki v zadevi Trenta, kot je preskakovanje abecednega reda itn.

Kako in zakaj se dodeljuje prave sodnike, ki sodijo po nareku, pa je včeraj v oddaji Kdo vam laže plastično razložil tudi nekdanji sodnik Zvjezdan Radonjić (celotno oddajo si lahko pogledate tukaj), ki je za naš portal po omenjeni sodbi ESČP med drugim dejal, da je sam o zakonitosti poslovanja gospoda Pogačnika v preteklosti pisal dovolj. “Nikoli ni posvečal posebne pozornosti dodeljevanju zadev po abecednem sosledju,” je tedaj poudaril in dodal, da bi sodni svet moral Pogačnika po zakonu brezpogojno razrešiti, kar pa se ne bo zgodilo.