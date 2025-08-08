Bo Golob upal razkriti kako je glasoval v eni največjih afer tega poletja, tj. imenovanju Lapornika iz podpredsednika KPK na mesto tožilca?

Piše: Celjski glasnik

Bolj nazorno kot vlada Roberta Goloba kaže, kako delajo ravno tisto kar drugim očitajo se ne da početi.

Takoj po volitvah je namreč ravno Robert Golob od ministrov zahteval sezname ljudi, ki so bili na ministrstvih zaposleni v času vlade Janeza Janše, ker je v teh primerih govoril o netransparentnosti in političnem vmešavanju. A takšnih afer kot jih ima ravno njegova vlada in netransparentnih zaposlitev še v Sloveniji verjetno ni bilo.

Koalicijske stranke @strankaSD in @strankalevica se pa očitno kar strinjajo z imenovanjem Lapornika za okrožnega državnega tožilca.

Mogoče pa njihovi ministri spet niso prebrali gradiva in so imeli pojma kaj so potrdili.

Zanimivo je tudi dejstvo, da se osrednjim medijem danes ne zdi nič spornega, da podpredsednik KPK v času opravljanja funkcije postane državni tožilec. Nenazadnje pa gre za človeka, ki preiskuje samega predsednika vlade, hkrati pa ga vlada tega istega predsednika imenuje na tako pomembno funkcijo. Torej poenostavljeno David Lapornik v času, ko preiskuje predsednika vlade, slednji poskrbi za njegovo imenovanje na tožilstvo.

Gre tako za eno največjih afer tega poletja, a seveda medijski ustroj globoke države o tem molči. Ne molči pa poslanka SDS Jelka Godec, ki sedaj od predsednika vlade preko poslanskega vprašanja zahteve kako je v tem primeru ravnal predsednik vlade in kako je lahko sploh do takšnega imenovanja prišlo. “Koalicijske stranke @strankaSD in @strankalevica se pa očitno kar strinjajo z imenovanjem Lapornika za okrožnega državnega tožilca. Mogoče pa njihovi ministri spet niso prebrali gradiva in so imeli pojma kaj so potrdili. Pa da vidimo odgovor @vladaRS,” sprašuje Jelka Godec.