Bo državni svet z vetom zadržal evtanazijo?

Piše: C. R.

Državni svet bo danes zaposlovala obravnava predlogov odložilnih vetov na štiri zakone. Po popoldanski izredni seji bo tako jasno, ali bo DZ moral vnovič odločati o zakonih o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o medicinski konoplji, o gostinstvu in o zaščiti živali. V tem primeru bo moralo zakone ob ponovnem glasovanju podpreti vsaj 46 poslancev.

Državni svetniki so po zaključku zadnje redne seje DZ pred parlamentarnimi počitnicami in treh izrednih sejah v minulem tednu predlagali odložilni veto na več zakonov.

Pristojna telesa DS so že v ponedeljek obravnavala predloga odložilnih vetov na novi zakon o gostinstvu, ki ureja tudi kratkoročno oddajanje stanovanj, in na novelo zakona o zaščiti živali, ki med drugim predvideva ukinitev reje kokoši v kletkah.

Komisija DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide pa bo danes obravnavala še predloga vetov na zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi, ter na zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene, katerega cilj je zagotoviti dostop prebivalcem do varno pridelane konoplje za medicinske namene.

DS pa bo na popoldanski izredni seji o predlagani vetih na omenjene štiri zakone tudi odločal.

Če jih bodo državni svetniki izglasovali, bodo poslanci morali o omenjenih zakonih odločati še enkrat. V tem primeru bo za sprejem zakona potrebnih 46 glasov, kar pa večjih težav ne bi smelo predstavljati, saj je že ob odločanju minuli teden vsakega izmed zakonov podprlo po več kot 46 poslancev.