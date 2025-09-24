Bliskovito v prisilo za romske otroke in podiranje zasebnih vrtcev

Piše: Spletni časopis

“Ideološko motiviran napad na zasebno pobudo, omejevanje pravic staršev, ogrožanje pluralnosti in kvalitete, ter ustvarjanje nestabilnosti za starše in zaposlene v zasebnih vrtcih.”

Tako je največjo opozicijska stranka SDS ocenila spremembe zakona o vrtcih, za katero že tretjo izredno sejo parlamenta le v mesecu septembru zahtevajo poslanci vladnih strank, čeprav nismo v času vojne, naravni katastrofe ali česa podobnega. Množica izrednih sej kaže popolno nesposobnost načrtovanja in normalnega dela. Vladni poslanci nameravajo na izredni seji že v četrtek na vrat na nos uvesti prisilno vključevanje otrok iz romskih družin v vrtce, ki je po opozorilih pravne službe državnega zbora v neskladju z ustavo. Iz vlade so zavračali kritike, da gredo pri Romih predaleč in tudi, da gre za podiranje zasebnih vrtcev. Pri zasebništvu so, denimo, ugovarjali, da ne omejujejo zasebne pobude, šlo bi naj le za uvajanje jasnejših pravil za javno financiranje. Zakonodajno pravna služba pa je opozorila, da prav ta pravila v predlogu manjkajo.

Kot razlog za še tretjo izjemno naglo sklicano izredno sejo parlamenta v septembru so vladni poslanci navedli, da se mudi z vključevanjem romskih otrok v vrtce. Tako: “Ključne rešitve, ki jih prinaša novela, so del celovitega urejanja problematike ranljivih skupin, še posebej otrok iz romskih skupnosti, na področju vzgoje, izobraževanja in socialne politike. Ukrepi naslavljajo vključitev ranljivih skupin otrok v vrtec pred vstopom v šolo, z namenom, da bodo njihove možnosti nadaljnjega izobraževanja izenačene z možnostmi ostalih otrok, ki vrtec že obiskujejo. V okviru predvidenih rešitev imajo tako občine kot centri za socialno delo določene pristojnosti, na katere se je treba ustrezno pripraviti tako s tehničnimi kot z organizacijskimi rešitvami. Zato je nujno predlog zakona sprejeti čim prej, da bodo imeli vsi deležniki čas za pripravo in organizacijo dela.”

Pravna služba je opozorila, da so rešitve, ki se nanašajo na romske otroke ustavno sporne, pri omejevanju financiranja zasebnih vrtcev pa, da manjkajo merila in kriteriji, kdaj bodo še financirani. Vključevanja otrok iz romskih naselij v vrtce je sporno z vidika načela prepovedi diskriminacije, so opozorili, ker ukrepa ni mogoče šteti zgolj kot spodbudo, kot ukrep pozitivne diskriminacije, ima naravo prisile, saj je obvezujoč za starše otroka. Ukrep tudi ne sledi načelu enakosti, saj se nanaša izključno na romske otroke, ne pa tudi na druge ranljive skupine (npr. otroke priseljencev). Predšolska vzgoja z vključitvijo otroka v vrtec ni določena kot obvezna ne z ustavo ne na zakonski ravni, zato center za socialno delo nima pravne podlage za izdajo mnenja, v katerem bi določili staršem otroka iz ranljive skupine, da ga vključijo v vrtec.

Kako na vrat na nos ravnajo vladajoči, kaže, ker bo o sklicu izredne seje parlamenta za jutri danes zjutraj odločal kolegij predsednice državnega zbora, poslanci vladnih strank pa so to izredno sejo parlamenta zahtevali včeraj. Prvo razpravo o tem zakonu je državni zbor opravil 16.7. letos.

Torej že med parlamentarnimi počitnicami.