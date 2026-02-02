“Biserka Marolt Meden za državo ni nobena dodana vrednost”

Piše: Celjski glasnik

Kako si Levica želi rdeče aristokracije, dokazuje tudi zapis zdravnika Sama Vesela pod novico, da se je Biserka Marolt Meden priključila stranki Levica.

Asta Vrečko je namreč pompozno napovedala, da je stranka pridobila močno okrepitev, ker se je stranki priključila Biserka Marolt Meden. In kako je stranka zaslepila mnoge dokazujejo tudi nekateri odzivi ob tej novici.

Jo zelo dobro poznam in če bi javno objavil vse nečednosti, katerih del je bila, bi najbrž do konca življenja hodil po sodnijah. Res pa je, da ni vsaka svinjarija tudi kaznivo dejanje, kot je nekoč dejala ga. Cerar. Nobenega razloga ni, da jo spoštujem. In je ne. — Samo Vesel, dvoživka in parazit (@SVesel) January 28, 2026

Tako nekateri starejši dejansko menijo, da je Marolt Medenova strokovnjakinja za področje starejših, ob tem pa pozabljajo njeno prizadevanje za evtanazijo. Zaradi tega je zdravnik Samo Vesel samo v enem stavku opisal “pomen” Marolt Medenove za starejše in državo: “Biserka je silno premeteno lovljenje starejših, predvsem rdeče aristokracije in asistiranega samomora in drugih hinrihtarskih metod željnih.”

Vendar seveda to nekaterim ni prav, zato zdravniku očitajo izmišljanje in natolcevanje. A kot pojasnjuje Samo Vesel, je o Biserki Marolt Meden veliko “zanimivih” stvari, ki bi bile morda primerne za roko pravice, a dejansko ravno takšne ljudi nenazadnje novači ravno Levica.