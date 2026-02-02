e-Demokracija
3.3 C
Ljubljana
ponedeljek, 2 februarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

“Biserka Marolt Meden za državo ni nobena dodana vrednost”

FokusSlovenija
Biserka Marolt Meden. Najprej svetovalka Pirc Musarjeve, sedaj kandidatka Levice. (foto: Boštjan Podlogar / STA)

Piše: Celjski glasnik

Kako si Levica želi rdeče aristokracije, dokazuje tudi zapis zdravnika Sama Vesela pod novico, da se je Biserka Marolt Meden priključila stranki Levica.

Asta Vrečko je namreč pompozno napovedala, da je stranka pridobila močno okrepitev, ker se je stranki priključila Biserka Marolt Meden. In kako je stranka zaslepila mnoge dokazujejo tudi nekateri odzivi ob tej novici.

Tako nekateri starejši dejansko menijo, da je Marolt Medenova strokovnjakinja za področje starejših, ob tem pa pozabljajo njeno prizadevanje za evtanazijo. Zaradi tega je zdravnik Samo Vesel samo v enem stavku opisal “pomen” Marolt Medenove za starejše in državo: Biserka je silno premeteno lovljenje starejših, predvsem rdeče aristokracije in asistiranega samomora in drugih hinrihtarskih metod željnih.”

Vendar seveda to nekaterim ni prav, zato zdravniku očitajo izmišljanje in natolcevanje. A kot pojasnjuje Samo Vesel, je o Biserki Marolt Meden veliko “zanimivih” stvari, ki bi bile morda primerne za roko pravice, a dejansko ravno takšne ljudi nenazadnje novači ravno Levica.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

“V resnici ima trenutna oblast željo po privatiziranju slovenskega javnega zdravstvenega sistema”

Prejeli smo

(PREJELI SMO) Katoliški cerkvi bi zaprli vrata politike, vlada molči – odmev na pisanje časopisa Delo

Fokus

(INTERVJU) Mag. Polona Rifelj: “Žal vsi ukrepi te vlade predstavljajo žeblje v krsto slovenskega gospodarstva.”

Fokus

Bela Krajina zaradi Šutarjevega zakona bolj varna? Policija in mediji javnosti zamolčali umor, ki se je zgodil to soboto, storilca še iščejo!

© Nova obzorja d.o.o., 2026