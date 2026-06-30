Brezbrižnost ali sabotaža? – Ker Goloba in Hana ni bilo, sta zrušila lastno preiskavo SDS

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Ker niso glasovali Matjaž Han (SD), Robert Golob (Svoboda), Vinko Logaj (Svoboda), Borut Sajovic (Svoboda), Janja Sluga (Svoboda) in Tina Brecelj (Levica), se je z zavrnitvijo dnevnega reda bliskovito končala izredna seja parlamenta.