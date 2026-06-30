Brezbrižnost ali sabotaža? – Ker Goloba in Hana ni bilo, sta zrušila lastno preiskavo SDS

Piše: Spletni časopis
Ker niso glasovali Matjaž Han (SD), Robert Golob (Svoboda), Vinko Logaj (Svoboda), Borut Sajovic (Svoboda), Janja Sluga (Svoboda) in Tina Brecelj (Levica), se je z zavrnitvijo dnevnega reda bliskovito končala izredna seja parlamenta.
Za je glasovalo 34 poslancev, proti pa 38. DZ zaradi tega na zahtevo poslancev Svobode, SD in Levice danes (še) ni odredil preiskovalne komisije, ki bi preverjala, ali je opozicijska SDS pred volitvami naročila in plačala podjetju Black Cube intervjuje s predstavniki leve politične, poslovne in odvetniške elite in tudi ne nadaljevanja preiskovanja redkih medijev in novinarjev, ki sodijo v državi na desno, ki sta ga v prejšnjem mandatu že vodili Mojca Pašek Šetinc (Svoboda, pozneje SD, danes RTV SLO) in Tamara Vonta (Svoboda), ki ji je pri tem pomagal novinar Tomaž Modic (Necenzurirano).
Preiskovanje medijev je Vonta v prejšnjem mandatu končala, a naj bi v Svobodi, SD in Levici zaznali nova dejstva in bi jo spet obudili. Preiskovalne komisije bi morale sicer preiskovati ravnanje nosilcev oblasti, kar stranka SDS pred volitvami ni bila in tudi mediji in novinarji to niso.
Glasovanje se je izteklo tako:
Na desni strani dvorane ni glasoval nihče od Demokratov. Ker je manjkalo tudi nekaj poslancev SDS, bi lahko leva opozicija zlahka dosegla večino, če bi bili sami disciplinirani. A je niso, ker je manjkalo kar šest njihovih ključnih poslancev, ki so svojo odsotnost večinoma sicer napovedali.
Peter Jančič, Spletni časopis