Avstrijci znižali DDV na živila – poglejte, kako se je odzvala Golobova stranka …

Piše: Celjski glasnik

Če so svobodnjaki še pred tremi meseci predloge nižanja DDV-ja pri nas označevali za populizem, bi jih danes verjetno pograbili z obema rokama in se tolkli po prsih, koliko so naredili.

A v Avstriji lahko gledamo povsem drugo zgodbo, saj vedo, da nižanje DDV-ja za osnovna živila ne pomeni populizem, ampak skrbeti za blaginjo ljudi.

Ko smo tri mesece nazaj to predlagali, je Čalušić rekla, da se ji zdi zelo populistično. Golob pa, da bo sprejel "sistemske" ukrepe proti draginji. Pametnejši kot Avstrija ti Svobodnjaki … 🤷 pic.twitter.com/EjnkphJth1 — Janez Cigler Kralj (@jciglerkralj) January 14, 2026

Medtem ko se v Avstriji ukvarjajo z nižanjem DDV-ja na osnovna živila, se Golobovi trudijo, kako čim več pred volitvami še pobrati od ljudi. Ironija je, da smo imeli v Sloveniji pred nekaj meseci enak predlog na mizah, a ga je ministrica Mateja Čalušić označila kot populizem, bi bilo pa dobro videti, kaj bi pred volitvami dejala o takšnem predlogu.

“Ko smo tri mesece nazaj to predlagali, je Čalušić rekla, da se ji zdi zelo populistično. Golob pa, da bo sprejel “sistemske” ukrepe proti draginji. Pametnejši kot Avstrija ti Svobodnjaki,” je ob tem zapisal poslanec NSi.