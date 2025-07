Asti Vrečko se zdi to, da je SDS podprl referendum “nagajanje” – potem tudi Levica “nagaja”?

Piše: A. H. (Nova2tv)

Ministrica za kulturo Asta Vrečko (Levica) je z izjavo, da je podpora Janeza Janše referendumu o obrambnih izdatkih zgolj “manever za nagajanje”, sprožila začudenje in posmeh v javnosti. Njena trditev ne le spodkopava logiko, temveč tudi relativizira pomen referenduma kot demokratičnega orodja.

Na vprašanje o podpori dveh strank, ki zagovarjata višje obrambne izdatke in članstvo v Natu, je Vrečko na RTV Slovenija odgovorila, da je zanje “pomembna odločitev državnega zbora, da gremo na referendum in se pogovorimo o obrambnih izdatkih“, a ni šlo brez obtožbe zoper prvaka SDS, pa četudi nesmiselne: “Janez Janša bo naredil popolnoma vse, da pride nazaj na oblast. To je bil njegov manever.”

Izjava je na omrežju X sprožila plaz sarkastičnih komentarjev. Uporabnik je zapisal: “Pojasnjeno, zakaj Golob ni zlival gnojnice na Levico. Ker ni Levica nagajala koaliciji s predlogom za referendum, ampak ji je nagajal Janša … ker je njen predlog podprl. Levica je imela torej plan, da uspe z referendumom brez podpore SDS”.

Druga uporabnica je dodala: “Levica je dala predlog za referendum in pri tem bila prepričana, da ne bo izglasovan, le oni bodo izpadli pri volilcih pozitivno, ker se na vse možne načine borijo za nižje obrambne izdatke. Ti grdi Janez Janša, izpridil si jim načrt!” medtem ko je tretji zapisal: “V SLO je torej svobodno in samostojno glasovanje prepovedano. Demokracija ni za norce”.

Izjava ministrice Aste Vrečko, da je podpora Janeza Janše referendumu o obrambnih izdatkih “manever za nagajanje”, je absurdna iz dveh razlogov. Prvič, gre za logični nesmisel, saj je Levica sama predlagala referendum, ki ga je Janša podprl, a njegovo podporo označuje za problematično, kar spodkopava smisel političnega dialoga. Drugič, trditev relativizira pomen referenduma kot demokratičnega orodja, saj namigovanje, da je podpora zgolj politična manipulacija, zmanjšuje njegovo legitimnost in demokracijo reducira na ideološke igre.

Predlog posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov na tri odstotke BDP, ki ga je vložila Levica, so najprej nepričakovano podprli koalicijski Socialni demokrati, nato pa pri glasovanju v DZ še obe opozicijski stranki, tako SDS kot NSi, ki podpirata višanje teh izdatkov. Sledila je napoved predsednika stranke Gibanje Svoboda Roberta Goloba, da se vpraša volivce, ali so še za članstvo Slovenije v zavezništvu Nato ali ne.