Asta Vrečko spet udarila po Spletnem časopisu

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Ministrstvo za kulturo Spletnega časopisa ne bo financiralo. To je odločila posebna strokovna komisija, imenovala si jo je Asta Vrečko, ki je zavrnila vlogo za sofinanciranje Spletnega časopisa na razpisu, s katerim država poskuša zagotoviti večjo pluralnost v medijskem prostoru.

Na razpis sem se kot odgovorni urednik prijavil tretjič s Spletnim časopisom, skupaj pa že petič (po enkrat še za Delo in Siol.net) in tokrat namerno, da bi bil prvič zavrnjen in bi s tem prikazal, kako vladne stranke zlorabljajo oblast za financiranje le svojih medijev. Po vrhu sem se v imenu svojega medija lahko verjetno tokrat zadnjič prijavil. Zakon o medijih vladajoči, na predlog Aste Vrečko, namreč spreminjajo tako, da mediji kot je Spletni časopis ne bodo več smeli kandidirati, da bi več denarja s tem zagotovili bogatim posameznikom (Martinu Odlazku, Stojanu Petriču…), ki nadzorujejo večino propadajočih medijev, ki praktično vsi podpirajo vladne stranke. V nov zakon o medijih zaradi tega dodajo pogoj, da je za kandidaturo na razpisu po novem nujno imeti najmanj tri zaposlene. Česar si Spletni časopis, čeprav ga na različne načine pomaga ustvarjati več kot desetina posameznikov, ne more privoščiti. Prostovoljnih finančnih prispevkov, ki so omogočili delo tudi brez državne pomoči, je bilo lani več kot 500. Spletni časopis bo tudi letos preživel zaradi bralcev in ne državnega financiranja ali tajkunov, ki tudi črpajo državni denar. Za dodatne zaposlitve pa denarja ni dovolj.

Ko oblast dobijo skrajneži

V preteklosti sem na enakem razpisu z enakim projektom za Spletni časopis kandidiral že dvakrat, ko so ministrstvo za kulturo vodili ministri iz vrst SD in obakrat so mi sofinanciranje dodelili. Drugič sem se sofinanciranju sicer odpovedal, ker sem leta 2020 prevzel vodenje uredništva Siol.net in projekta ne bi mogel korektno izpeljati. Lani se na razpis, ko sem se po čistki v medijih vlade Roberta Goloba vrnil na Spletni časopis, nisem prijavil, ker je bilo jasno, da bi to bila izguba časa že zaradi načina, kako so na ministrstvu za kulturo Aste Vrečko (Levica) zavrnili mojo vlogo, da bi mi priznali delo v javnem interesu, kar bi omogočilo, da bi lahko Spletni časopis z odstotkom dohodnine sofinancirali državljani. Zavrnili so me z mnenjem posebne “strokovne” komisije, ki je ocenila, da Spletni časopis “ne uspeva celovito in dosledno zagotavljati medijske in novinarske strokovnosti, objektivnosti in izvirnosti”. So pa ta status priznali portalu Oštro levičarske aktivistke Anuške Delić, ki se v medijskem prostoru pojavlja kot advokat vladajočih politikov proti kritikam v medijih.

Pomaga pa Oštro, ki ga financira vlada, tudi pri cenzuriranju (preverjanju dejstev) na omrežju Facebook. Temu portalu, ker je dobil ta status, so tudi že zagotovili več letno vladno sofinanciranje, da bi zaposlil dodatne kadre.

“Strokovna” komisija za medije Aste Vrečko, ki je že odločila, da me ljudje ne smejo podpreti z delom dohodnine (denar delijo le svojim), je zdaj ocenjevala še vlogo za sofinanciranje. In me pričakovano zavrnila. Del argumentacije je, da ne zagotavljam dodatnih delovnih mest. Kot jih, denimo, zagotavlja Oštro. Z denarjem vlade. Ker so njihovi. Primer kaže, kako sofisticiran sistem zlorabe države uporabljajo za financiranje svojih.

V “strokovni” komisiji, ki je obakrat odloča, je nekdanji z leve politično nastavljeni direktor STA Bojan Veselinovič, ki je tam izvedel politično čistko. Po predčasni zamenjavi odgovornega urednika Boruta Meška je tega kot novinarja celo vrgel na cesto. Na sodišču se Meško pred političnim šikaniranjem ni mogel ubraniti, ker je umrl zaradi raka. Ob “strokovnjaku” za politične čistke v medijih Veselinoviću, so v tej politično imenovani komisiji še Jernej Kaluža, Katja Lintenvalner, Jernej Amon Prodnik in Maja Ava Žiberna.

Kako stroko razumeta Asta Vrečko in sedanja vlada, kaže tudi Prešernov sklad, ki dodeljuje nagrade, ki bi lahko prinesle astronomske pokojninske privilegije. Vodi ga kar kandidatka Levice na evropskih volitvah Zdenka Badovinac. Še ena “stroka”, ki je jasno podrejena politični stranki in njenim interesom. Da se zagotovi financiranje lastnih z visokimi nagradami in dosmrtnimi rentami v višini do neto čez tri tisoč evrov.

Zavrnitev državne pomoči Spletnemu časopisu so tokrat na ministrstvu za kulturo celo utemeljili, kar je napredek. Očitajo mi, med drugim, pomanjkanje zagotavljanja uredniške avtonomije. In to v mediju, katerega lastnik sem sam. Večja avtonomija kot to, da je novinar in urednik sam lastnik svojega medija, v katerega je vložil lasten denar, niti teoretično ni mogoča. Slabo pa bi naj opredelil tudi distribucijo svojih medijskih vsebin in prisotnost na družabnih omrežjih. To zapišejo o projektu Spletnega časopisu, za katerega je jasno, da je ves čas dostopen na spletu in katerega urednik ima na omrežju X 16.800 sledilcev. Državni spletni portal Siol.net z milijonskim proračunom, desetinami zaposlenih in daljšo tradicijo, jih ima 24.100.

Pa težave bi naj imel s sistemom preverjanja dejstev. To “strokovna” komisija zapiše profesionalnemu novinarju, ki je dobil vse nagrade, ki jih novinar lahko in vodil več največjih in najbolj kakovostnih medijev v državi. V ozadju je seveda cilj, da bi za preverjanj “dejstev” v medijih skrbeli v Oštru, Mirovnem inštitutu in podobnih institucijah. Za propagando za vladne stranke.

Celotna odločitev je takšna:

Na odločitev o zavrnitvi bi se lahko pritožil na sodišče. Ker Spletni časopis v največjem delu temelji na prostovoljnih prispevkih bralcev, bi bilo neodgovorno tratiti njihov denar za pravdanje z ministrstvom in vlado, ki imata veliko več denarja in pravne pomoči.

Pa tudi časa nimam za to.

Je pa prav, da javnost ve, kaj počnejo in kako skrbijo za svoje medije in kako zatirajo kritične, avtonomne in strokovne medijske projekte.

Ministrstvo sem zaprosil, naj me obvestijo o vseh drugih, ki so zavrnjeni in tudi o vseh prejemnikih denarja, a so me obvestili, da teh podatkov še ne morejo posredovati, ker odločb še niso vročili.