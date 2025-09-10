Anton Harej pri kandidaturi za predsednika NSi stavi na tradicionalnost in sentiment pomladnih strank

Piše: STA, C. R.

Kandidat za predsednika NSi Anton Harej pri viziji stranke stavi na več demokracije in posluha za teren, poudarek na osamosvojitveni vojni ter predvolilno koalicijo sorodnih strank po vzoru Demosa. Ta je ključna razlika s protikandidatom Jernejem Vrtovcem, meni. O možnosti za uspeh pravi, da bosta kandidata na kongresu “igrala do zadnje minute”.

Predsednik regionalnega odbora stranke Severna Primorska, državni sekretar na kmetijskem ministrstvu v tretji vladi Janeza Janše in do nedavnega podžupan Nove Gorice je javnosti včeraj predstavil svojo kandidaturo v družbi predsednika mestnega odbora stranke Nova Gorica Otona Filipčiča.

Harej eno od ključnih razlik v primerjavi z njegovim protikandidatom, aktualnim podpredsednikom in poslancem Vrtovcem vidi v zavzemanju za predvolilno koalicijo sorodnih strank po vzoru pomladnih strank in Demosa. Med strankami, s katerimi vidi možnost sodelovanja, je izpostavil SDS in Demokrate Anžeta Logarja.

Prepričan je namreč, da v Sloveniji ni “zdravega političnega okolja”, ker leve stranke vnaprej izključujejo največjo desno stranko, ta pa se odziva na isti način. “Kar pomeni, da smo krščanski demokrati, ki smo se sposobni pogovarjati s katerokoli stranko, potisnjeni v kot in dobivamo napade z leve in desne,” meni.

Težava Slovenije je po njegovem prepričanju tudi v delitvi na prvorazredne in drugorazredne. Kot pravi, je tudi sam obsojen na to, da je drugorazreden politik zgolj zato ker pripada desnosredinski stranki. Meni pa, da se ta delitev odraža tudi pri zadnjih očitkih na račun NSi o obvodnem financiranju stranke, v preteklosti pa tudi v sodnih obravnavah v primeru prvaka SDS Janeze Janše, kjer bi se po njegovi oceni NSi lahko odločneje oglasila.

Med poudarki svoje vizije je navedel tudi delo na področju demografije, pri čemer je osnovna celica družina, kar krščanski demokrati zagovarjajo že ves čas, je spomnil.

Meni, da bolj kot svobode slovenskemu narodu primanjkuje dostojanstva od spočetja do smrti. Sem med drugim uvršča pravico vsakega otroka živeti, pravico do očeta in matere ter za umirajoče možnost paliative, ne pa pomoči pri umiranju, je nanizal.

Glede svojih možnosti za uspeh meni, da je to težko napovedati, saj je sam kandidaturo napovedal relativno pozno, Vrtovcu pa so kot uveljavljenemu politiku podporo napovedali v regionalnih odborih kot tudi v zvezah stranke. “Bomo videli, kako se bo zadeva odvila do sobote. Nemci igrajo nogomet do zadnje minute, tudi midva bova igrala igro do zadnje,” je komentiral.

Zatrdil pa je, da se ni odločil za kandidaturo zgolj zaradi akterjev zunaj stranke, po njegovih besedah tudi ni bilo neposrednega nagovarjanja iz SDS. Ga je pa javno podprl gospodarstvenik in družbenik podjetja Mediainvest, ki izdaja tednik Domovina, Aleš Štrancar, s katerim je Harej sodeloval tudi v času podžupanovanja.