Antisemitizem na slovenskih univerzah: kombinacija kulturne vojne in vračanja v svinčena leta

Piše: Gašper Blažič

Ali je Hamasova propaganda dokončno zmagala v globalni bitki za interpretacijo dogajanja v Gazi? Vse kaže, da je tako, saj agendo te teroristične organizacije povsem odkrito podpira OZN, kar je še dodaten razlog za zmagoslavje globalne levice.

OZN je konec prejšnjega tedna razglasila lakoto v Gazi, ki je po njeno namerno povzročena. In kdo drug bi lahko to informacijo razumel drugače kot še dodatno stopnjo v genocidnem ravnanju države Izrael? Prav na to dejstvo računa tudi (tranzicijska) levica v Sloveniji. Povedano drugače: dogajanje v Gazi je postalo predmet globalne kulturne vojne po modelu Foruma São Paulo. Pri tem je ključno, da levica z zmago v informacijski vojni na svojo stran dobiva vse več družbenih podsistemov, kar bi tudi v primeru Slovenije prineslo še eno zmago levice na volitvah prihodnje leto.

Popuščanje zahtevam »okupatorjev« s FDV

Tovrstna kulturna vojna se je dejansko začela najbolj kazati na primeru univerz in njihovega političnega angažiranja na ravni mednarodne politike. Potem ko so v strankarskih krogih sedanje koalicije očitno doumeli, da z običajnimi političnimi sredstvi ne bo mogoče zmagati v javnem mnenju (ne glede na to, da so ankete pokazale večinsko naklonjenost temu mnenju), so po medijih v vojno vključili še visokošolski prostor. Že julija letos so podpisniki – v glavnem predavatelji na fakultetah Univerze v Ljubljani, pa tudi z drugih javnih univerz v Sloveniji – pritiskali na rektorja dr. Gregorja Majdiča, naj se univerza čim bolj angažira za izolacijo Izraela na mednarodni ravni, kar zadeva akademske povezave, češ, da naj pritisne na Evropsko komisijo, naj nemudoma prekine sporazum o sodelovanju izraelskih univerzitetnih in raziskovalnih institucij v programu Obzorje Evropa.

Tem pobudam so se začeli pridruževati nekateri inštituti, denimo Kemijski inštitut, Pedagoški inštitut itd. Senat Univerze v Ljubljani pa se je sredi avgusta odločil, da se univerza umakne iz vseh mednarodnih projektov, kjer bi bila zaznavna vloga Izraela. To je seveda le logično nadaljevanje zahtev iz lanske »okupacije« FDV s strani slovenskih »hamasovcev«.

Družinske povezave s Štrukljem in Kučanom

Toda podpisnikom to ni dovolj in zahtevajo še zamrznitev statusa Izraela v projektu Obzorje Evropa. Pri tem se sklicujejo na mnenje propalestinske aktivistke Francesce Albanese, ki je nedavno obiskala Slovenijo, ter mnenje Študentskega društva Iskra, ki je, kolikor je mogoče videti, tipična levičarska nevladna organizacija, ki v marsičem spominja na razvpiti Inštitut 8. marec. Vendar naj bi šel omenjeni inštitut še korak dlje, saj naj bi se uril celo za nasilen prevrat v državi (to je leta 2023 objavil Portal Plus). Organizirali naj bi celo treninge vojaških veščin – ko se je pred kratkim pojavila informacija o podobnem dogodku, ki ga je organiziral zavod Katoliška mladina, je nastal vik in krik. A za levičarsko društvo je to očitno nekaj običajnega. Zanimivo je, da nikjer na spletni strani in družbenih omrežjih ni omenjeno, kdo dejansko sploh vodi to društvo, se je pa v zadnjih letih v zvezi z njim pojavljal Jaša Lategano (tudi z dodatnim priimkom Štrukelj). Gre za sina glavnega sekretarja SVIZ Branimirja Štruklja, ki je tesno povezan s stranko Levica in je bil nekaj časa tudi zet Milana Kučana, saj imata s predsednikovo hčerjo Ano sina Fedjo. No, ni odveč poudariti, da je v javnem pozivu univerzi, ki smo ga omenjali, prva podpisana ravno Ana Kučan, ki se je na lanskem strateškem forumu na Bledu pojavljala v vlogi propalestinske protestnice.

Konflikt v Gazi prenašajo v notranjo politiko

Nekaj je jasno: to, kar se dogaja v Gazi, dejansko traja že vsaj od leta 2006, ko je tamkajšnjo oblast prevzela teroristična organizacija Hamas, ki so jo mainstream mediji zelo pogosto prikazovali kot »osvobodilno gibanje«, njene pripadnike pa kot »borce«. In dejansko to še vedno počnejo, vendar v manjši meri, saj uradna medijska poročila Hamasa skoraj ne omenjajo, razen takrat, ko je ta »pripravljen« skleniti premirje. 7. oktober 2023 je v zgodbo o Gazi prinesel samo manjšo prelomnico, da namreč od takrat Hamas zadržuje izraelske talce. Izrael je do sedaj že nekajkrat prdstavil načrt za kopensko operacijo v Gazi in celo predlagal začasen umik prebivalstva, vendar je jasno, da tega ne bodo dopustili niti Hamas, niti OZN, niti levičarsko usmerjeni diplomati – spomnimo se samo, kako je Tanja Fajon besno protestirala, ko je podoben načrt omenil ameriški predsednik Donald Trump. O tem, kako je v resnici zavožena sedanja zunanja politika Slovenije, ki se ob tem sklicuje na članstvo v varnostnem svetu OZN, smo že pisali. A sedaj gre predvsem za to, da Hamasovo agendo iz Gaze nekako inkorporirajo v slovensko notranjo politiko, v kateri bi bila levica tista, ki brani človekovo dostojanstvo ter preganjanje Palestincev, medtem ko bi bila desnica na strani »genocidnega« Izraela. To je cilj te kulturne vojne.

Računajo na oportunizem

In kako se bo kulturna vojna nadaljevala? Predvsem s pomočjo sistema ustrahovanja. Ozračje ustrahovanja ima svoj cilj: pridobiti na svojo stran, vsaj navidezno, tudi tiste, ki se intimno ne strinjajo s to agendo, vendar vseeno dajejo svoj podpis, »samo da imajo mir«. Na tak način je denimo nastala tudi znamenita novinarska »peticija proti cenzuri« leta 2007, mnogi jo imenujejo Klub 571. V nasprotju s svinčenimi sedemdesetimi leti prejšnjega stoletja, ko je tedanja komunistična oblast teptala akademsko svobodo z izključevanjem profesorjev, tokrat univerza tepta sama sebe. In ob tem skuša utišati redke kritične glasove, ki skušajo plavati proti toku. Denimo Mateja Lahovnika. A kot je na omrežju X zapisal Lahovnikov kolega Igor Masten, se je tudi sam dvakrat znašel v kolesju etične komisije zaradi ideološkega nasprotovanja. To kaže, da državne univerze pri nas niso več prostor svobode in da se v to sfero vse bolj vrača duh Staneta Dolanca.

Ali prekinitev diplomatskih stikov »šparajo« za ožji predvolilni čas?

Je pa zanimivo, da za zdaj Slovenija še ni pretrgala diplomatskih stikov z Izraelom, verjetno bodo to dejanje preložili na kasnejše obdobje (pred volitvami, da bo to imelo večji učinek v notranji politiki), do tedaj pa postopoma krčili stike z Izraelom. Vse z namenom, da ohranijo oblast. V resnici se namreč sedanjim slovenskim oblastnikom Palestinci sploh ne smilijo, pač pa so samo »kanonfuter«. Ves čas so si zatiskali oči pred načrti arabskega ekstremizma, da Izrael potisnejo v morje, saj je ta arabska večina že od vsega začetka nasprotovala nastanku judovske države – tudi načrtu, da bi to ozemlje razdelili na 56 odstotkov judovskega in 44 odstotkov arabskega ozemlja. Nespametna politika sosednjih držav, ki so takoj napadle novonastali Izrael, pa je sprožila katastrofo, ki se vleče še danes.

Teološka fakulteta zadržana do odločitev senata Univerze v Ljubljani

Odločitve senata ljubljanske univerze, ki sledi politično angažiranim profesorjem in študentom, bi morale najprej prizadeti Teološko fakulteto UL, ki ima v svoji sestavi katedro za Sveto pismo in judovstvo, kar že samo po sebi odpira vprašanja glede mednarodnega sodelovanja z Izraelom. Kot je razvidno s seznama podpisnikov peticije, ki je zahtevala ukrepanje Univerze v Ljubljani proti povezavam s projekti, v katere je vključen Izrael, med podpisniki ni predavateljev teološke fakultete, ni pa znano, ali se je za samoiniciativno pridružitev seznamu podpisnikov odločil kateri od študentov. Navsezadnje novinar in publicist Nejc Krevs kot diplomant teološke fakultete in velik poznavalec Bližnjega vzhoda ni popustil enostranskemu poročanju, značilnemu za politične aktiviste, čeprav je kritičen tudi do Izraela.

Zaradi odločitve senata smo seveda povprašali vodstvo teološke fakultete, ali bo to vplivalo na njeno delo. Vendar nam je dekan doc. dr. Tadej Stegu odgovoril, da ne, ker že sedaj fakulteta ni bila vpeta v projekte, v katerih bi sodeloval tudi Izrael. Vendar pa študentom dopušča svobodo raziskovanja. Skratka, precej zadržan odgovor. Vseeno pa je nekaj stvari ostalo neodgovorjenih, denimo glede študija na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu, kjer je med drugim pred 45 leti svoj doktorski študij uspešno opravil akademik dr. Jože Krašovec. Ko smo ga vprašali o tem, nam je pojasnil, da je Hebrejska univerza na njegovo pobudo leta 1980 dobila nemško-izraelski projekt o pojmovanju odpuščanja v staroegiptovskih dokumentih. »Leta 1980 sem doktoriral na Hebrejski univerzi, od takrat naprej imam raziskovalne stike z nekaterimi člani Izraelske akademije znanosti, ki upošteva moje objave v ZDA o pravičnosti in bibličnih imenih v Svetem pismu. To poteka na neformalni ravni citiranja mednarodno priznanih rezultatov na področju biblicistike,« je še dejal. Mimogrede, SAZU ima na spletni strani še vedno na seznamu držav, s katerimi dvostransko sodeluje s sorodnimi institucijami, naveden Izrael, ne pa tudi Palestine.

Sodeč po odgovorih bi bilo nenavadno, da bi denimo katedra za Sveto pismo in judovstvo na mednarodni ravni obšla Izrael. Profesor Nove zaveze in sedanji celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž se je po končanem doktoratu na Bibličnem inštitutu v Rimu dodatno izpopolnjeval na Frančiškanski biblični šoli v Jeruzalemu (ki je del papeške univerze Antonianum v Rimu). Smo pa o tem povprašali tudi slovenskega komisarja za Sveto deželo patra Petra Lavriha. Pojasnil nam je, da na teritoriju Izraela deluje precej krščanskih javnih šol, tudi katoliških, ki pa imajo polno finančno podporo Izraela.