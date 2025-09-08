Anketa Dela: Na volitvah bi zmagala SDS, podpora vladi in Gibanju Svoboda je spet padla

Piše: C. R., STA

Septembrska anketa inštituta Mediana za Delo kaže, da bi z 21,4 odstotka podpore zmago na volitvah slavila SDS, ki bi jo avgusta volilo 21,8 odstotka volivcev. Na drugem mestu je Gibanje Svoboda, ki mu je podpora padla z avgustovskih 18 odstotkov na 14,6 odstotka. Vprašani v anketi so slabše kot avgusta ocenili tudi delo vlade.

Na tretjem mestu je stranka SD s 5,5 odstotka podpore (avgusta 6,3 odstotka). Sledi Nova Slovenija s 4,5 odstotka (avgusta 3,8 odstotka), Demokrati s štirimi odstotki (avgusta 3,9 odstotka) ter Levica s 3,6 odstotka (avgusta 3,6 odstotka).

Zunajparlamentarno Piratsko stranko bi izbralo 3,5 odstotka volivcev, Resni.co 3,2 odstotka, Vesno 2,6 odstotka, SNS 2,5 odstotka in SLS 0,9 odstotka. Neopredeljenih je 18,8 odstotka vprašanih (avgusta 17,1 odstotka). Katero drugo stranko bi volilo 4,3 odstotka vprašanih, nobene 7,8 odstotka, 2,3 odstotka jih ni želelo odgovoriti, 0,8 odstotka bi jih oddalo prazno glasovnico.

Delo vlade je negativno ali zelo negativno ocenilo 47,6 odstotka vprašanih, pozitivno ali zelo pozitivno pa 19,6 odstotka. Kot srednje ga je ocenilo 30,5 odstotka. Vlada je tako poslabšala povprečno oceno dela z avgustovskih 2,54 na 2,47.

Delo DZ je medtem kot negativno ali zelo negativno ocenilo 41,8 odstotka vprašanih, kot pozitivno ali zelo pozitivno 17,5 odstotka, kot srednje pa 34 odstotkov. Povprečna ocena dela DZ se je z avgustovskih 2,54 zvišala na 2,57.

Na barometru priljubljenosti na prvem mestu ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar. Sledijo pa predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han, poslanec v evropskem parlamentu Vladimir Prebilič, predsednik Demokratov Anže Logar in na 5. mestu predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Pozicijo si je na lestvici najbolj popravil predsednik SDS Janez Janša, ki je tokrat pristal na 10. mestu. Predsednik NSi in evropski poslanec Matej Tonin je 13. Koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je na 18. mestu, na 19. mestu ji sledi predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana je raziskavo za Delo izvedel med 1. in 4. septembrom na vzorcu 706 ljudi.