Andrej Hoivik: Takšnega kulturkampfa, kot ga fura sedanja ministrica Asta Vrečko, še ni bilo!

Piše: Moja Dolenjska

Ministrica za kulturo Asta Vrečko Levica je v zadnjih 3 letih uprizorila tak kulturni boj, kot ga še nismo videli v zgodovini samostojne Slovenije, je povedal poslanec Andrej Hoivik in nadaljeval:

“Nasprotovanje koalicije razveljavitvi Titovega zakona (op. iz leta 1974) bo še bolj arogantno, kot je bilo arogantno dejanje vložitve tega zakona o dodatkih.

Kajti, kot sem seznanjen, je minister Luka Mesec (Levica) pred pogajanji dejal, da se do potrditve ZPIZ-a, torej pokojninske reforme, ne sme na področju pokojnin spremeniti nič.

Če pride do tega, da naš predlog za razveljavitev tega Titovega zakona ne pride na dnevni red, potem ne živimo več v demokratični in svobodni Sloveniji, ampak diktaturi.”

Vir: (20+) Facebook

Mladi poslanec SDS Andrej Hoivik je prav gotovo prvo ime nedavne referendumske bitke, v kateri so državljani s plebiscitarno večino rekli ne vladnemu zakonu o dodeljevanju dodatkov za posebne dosežke v kulturi. Z argumentiranimi in prepričljivimi nastopi mu je uspelo ljudi prepričati, da je zakon nepravičen do vseh ostalih upokojencev in da je edini cilj kulturne ministrice Aste Vrečko pod krinko spreminjanja starega zakona deliti nove pokojninske privilegije.

32-letni Hoivik je del mladega vala politikov iz vrst SDS. Živi v Podlubniku v Škofji Loki, kjer je tudi obiskoval osnovno in srednjo šolo. Bil je eden bolj nadarjenih dijakov, saj je srednješolsko izobraževanje na Gimnaziji Škofja Loka zaključil kot zlati maturant.

Kot pravi, sta ga vedno zanimala tako naravoslovje kot družboslovje, kar se je pokazalo tudi pri tem, da je izbirna predmeta iz mature opravljal tako iz kemije kot iz sociologije. Ker ga je naravoslovna znanost, predvsem elementarni deli življenja, vseeno bolj pritegnila pa se je po končani maturi vpisal na fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani – smer Kemija. Tam je leta 2018 magistriral iz organske kemije.

Po študiju se je zaposlil na delovnem mestu razvojnika, kjer je opravljal tudi delo svetovalca za kemikalije. Leta 2020 se je zaposlil kot svetovalec za področja okolja, infrastrukture in kohezije v kabinetu takratnega predsednika vlade Janeza Janše, bil je tudi sekretar strateškega sveta za digitalizacijo. Septembra 2021 je prevzel vodenje kabineta pri ministru za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča in pomagal pri vzpostavitvi službe vlade za digitalno preobrazbo. Do izvolitve v državni zbor je opravljal delo podsekretarja v ministrovem kabinetu.

Politika ga je, kot pravi, zanimala že od malih nog. Verjetno tudi zato, ker je bila poslanka tudi njegova mama, in sicer v sklicu osamosvojitvene skupščine pri stranki Zeleni Slovenije. Po odstopu Mira Cerarja leta 2018 z mesta predsednika vlade se je odločil, da se politično aktivira tudi sam.

V državni zbor je bil izvoljen na zadnjih volitvah. Pri tem mu mladost očitno ni ovira, da ne bi bil eden najbolj dejavnih in prepoznavnih poslancev. Orodje Parlameter denimo pokaže, da je v dosedanjem mandatu v parlamentu izrekel 769.021 besed, kar je največ od vseh poslancev. Je celo pred predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in svojim strankarskim kolegom Zvonetom Černačem, ki se je sicer tudi sam zelo angažiral ob nedavnem referendumu. Do zdaj je Hoivik podal 112 poslanskih pobud in vprašanj, kar je v zgornji tretjini vse poslancev.

Sebe opredeljuje kot liberalnega konzervativca. Blizu so mu vrednote, kot so domoljubje, delavnost, poštenost ob spoštovanju različnosti. “To je namreč skupno bogastvo, iz katerega si želi črpati dobro za vse,” je zapisal v svojem življenjepisu na spletni strani SDS.

Pred njim je zagotovo še lepa politična kariera, saj ima določeno karizmo, hkrati pa tudi voljo in pogum za nastopanje v javnosti. V kombinaciji z delavnostjo (če bo le tako nadaljeval), ki je predpogoj za vsakega dobrega politika, lahko politično seže še zelo visoko. Že zdaj pa je, lahko bi rekli, učenec, ki je presegel svojo (mamo) učiteljico.