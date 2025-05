Andrej Hoivik: Referendum bo jasen odgovor ljudstva na privilegije in zavajanja ministrice Aste Vrečko

Piše: C. R.

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (SDS) je danes sklicala izredno novinarsko konferenco, na kateri je poslanec Andrej Hoivik razgalil številne manipulacije in laži, ki jih je na predhodni novinarski konferenci izrekla ministrica za kulturo in koordinatorica stranke Levica, dr. Asta Vrečko, v zvezi z Zakonom o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.

SDS poudarja, da je udeležba na referendumu, ki bo v nedeljo, 11. maja, ustavna dolžnost vseh državljank in državljanov. Tretji člen Ustave RS določa, da ima oblast v Sloveniji ljudstvo, in referendum je neposredno orodje ljudske volje, s katerim lahko narod popravi škodljive politične odločitve. Zakon, ki ga je uvedla Golobova koalicija, omogoča izplačevanje posebnih pokojninskih dodatkov v višini od 1000 do 2000 evrov mesečno, tudi osebam, ki v sistem niso nikoli vplačevale prispevkov. To je v nasprotju s temeljnimi načeli pravičnosti in enakosti pred zakonom.

Laž Aste Vrečko št. 1: O avtomatskem dedovanju pokojnin

Ministrica Vrečko je napačno trdila, da naj bi se posebne pokojnine po zakonu iz časa Janševe vlade (2012) avtomatsko dedovale. Resnica je, da že zakon iz leta 1974 jasno določa, da o morebitni dodelitvi družinske pokojnine na podlagi izjemnih zaslug odloča vlada na predlog ministrstva, kar ni avtomatsko, temveč stvar posamezne presoje.

Laž Aste Vrečko št. 2: O plačevanju prispevkov samozaposlenih v kulturi

Ministrica je dejala, da umetniki vplačujejo v pokojninsko blagajno, a je zamolčala, da je med njimi več kot 2000 samozaposlenih v kulturi, za katere v celoti prispevke plačuje država – torej davkoplačevalci. Po podatkih ministrstva je bilo v letu 2024 za te prispevke porabljenih skoraj 13 milijonov evrov javnega denarja. “Nov zakon bo omogočal, da ljudje, umetniki, ki niso plačali centa ali evra v svojem življenju, ker so bili vrhunski po mnenju ministrstva, bodo sedaj upravičeni do dodatkov med 1000 in 2000 evrov vsak mesec,” je opozoril Hoivik.

Laž oz. manipulacija št. 3: O dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju

Golobova vlada je zatrjevala, da je ukinila dopolnilno zdravstveno zavarovanje, a ga je zgolj preoblikovala v obvezen prispevek v višini 37,17 evra mesečno, ki ga plačujejo vsi državljani, vključno s 651.000 upokojenci. To je na leto za posameznika preko 400 evrov. Samozaposlenim v kulturi ta prispevek krije država.

Laž Aste Vrečko št. 4 oz. manipulacija s številkami: Primerjava z duhovniki

Ministrica je skušala primerjati status samozaposlenih v kulturi z duhovniki. Vendarle je razlika očitna: za 730 duhovnikov je država v letu 2025 namenila 2,7 milijona evrov, medtem ko je za samozaposlene v kulturi ta znesek več kot štirikrat višji – 13 milijonov evrov.

Legitimnost kampanje SDS

Na koncu je poslanec Hoivik poudaril, da so vsi citati na referendumski zloženki SDS javno dostopne izjave oseb iz javnega življenja, razen enega – izjava akademskega slikarja g. Hermana Gvardjančiča je bila pridobljena z njegovo privolitvijo izključno za namen referendumske kampanje.

V Slovenski demokratski stranki pozivamo državljanke in državljane, da v nedeljo odločno zavrnejo privilegije, ki jih uzakonja koalicija Levica – Svoboda – SD, ter glasujejo PROTI zakonu, ki pomeni norčevanje iz delovnih ljudi, študentov, mladih in upokojencev.