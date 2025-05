Andrej Hoivik, poslanec SDS, v intervjuju za Demokracijo: »Golob dobro ve, da je s to napovedjo želel utišati medije in ne volivcev in volivk«

Piše: Petra Janša

O razsodbi Trenta in stanju v slovenskem pravosodju, o referendumu, na katerem bomo odločali o neopravičenih dodatkih k pokojninam za umetniške dosežke in zakaj je na njem treba oddati glas proti, smo se pogovarjali s poslancem SDS Andrejem Hoivikom, predstavnikom predlagatelja omenjenega referenduma.

Gospod Hoivik, najin pogovor je padel ravno v čas po razsodbi v zadevi Trenta. Vaš komentar?

Razsodba v zadevi Trenta je pokazala vso bedo Specializiranega državnega tožilstva. Po oprostilni sodbi je tožilec Valenčič javno dejal, da se bo na sodbo pritožil, saj ne more razumeti sodničine odločitve. Hkrati je zatrdil, da je bila oprostitev dokaz, da slovensko pravosodje deluje. Potemtakem človek, ki je v »imenu ljudstva« tožil trojico na zatožni klopi, med katerimi sta dva le kolateralna škoda za dosego onemogočanja naše stranke in medijskega linča, ne zaupa pravosodju. Drugače se ne bi pritožil. Hkrati pa trdi, da je sodba dokaz, da imamo pravno državo. Naj razume, kdor more.

Mnogi na levici bi nas zaradi te odločitve sodišča zdaj res radi prepričali, da sodstvo deluje …

Seveda to prikazujejo tudi prek večinskih medijev v lasti tranzicijske levice. Vendar je jasno, da se sprevržena igra pod krinko neodvisne tretje veje oblasti šele dobro začenja. Na žalost. Absolutno pa je ves proces, začet po naročilu nekdanjega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Gorana Klemenčiča, v znamenju izkoriščanja moči nedotakljivosti sodišč v politične namene.

Poznavalci pravijo, da gre v zadevi Trenta le za etapno zmago Janeza Janše.

Nisem poznavalec, vendar se lahko s to tezo strinjam. Janez Janša je kot prvak opozicije že v vrsti sproduciranih afer (Depala vas, Patria …) dokazal, da je omrežje s svojim kapitalom in z medijskim zaledjem izjemno močno in se ne bo tako hitro vdalo, kot (žal) po oprostilni razsodbi verjamejo celo nekateri naši člani ali simpatizerji.

