Ali se (ne)nov “novi obraz” vrača v igro? Prebilič že promovira svoj vstop v državno politiko, očitno čaka na izid sojenja v zadevi Trenta

Piše: Gašper Blažič

Da bi Vladimir Prebilič, sedaj že nekdanji kočevski župan, predavatelj na FDV in od lani evropski poslanec, utegnil postati nov »novi obraz«, smo že lani pisali. Zadnje čase se v javnosti ni veliko pojavljal, je pa v teh dneh opozoril nase, ko je preko Pop TV oz. portala 24ur.com sporočil, da bi se utegnil angažirati v državni politiki. Kar je lahko znamenje, da so volitve že nevarno blizu.

»Če bi me vprašali pred tremi meseci, bi verjetno z večjo gotovostjo zatrdil, da ne,« je glede vstopa v državno politiko dejal »zeleni« evropski poslanec za 24ur.com.

Zanimivo je, kako se skušajo »strici« na eleganten način distancirati od Vladimirja Prebiliča kot »novega obraza«. Ko so pred dnevi vprašali Milana Kučana v Delovem podcastu, kaj si misli o Prebiliču kot morebitnemu »novemu obrazu«, je dejal: »Vladimir Prebilič ni novi obraz. Bil je župan v Kočevju, velikokrat nastopa kot dober obramboslovec. S številnimi njegovimi stališči do vojne v Ukrajini se strinjam. Ne mislim, da je novi obraz, izkušnje že ima.« S trditvijo, da aktualni evropski poslanec ni novi obraz, se je strinjal tudi drugi gost podcasta Danilo Türk.

To pa seveda ne pomeni, da stari botri na Prebiliča ne računajo. Ravno obratno. V najnovejši anketi Vox Populi so namreč anketirancem zastavljali tudi vprašanje glede podpore novim strankam, doslej še neustanovljena stranka Vladimirja Prebiliča je na tretjem mestu z osmimi odstotki, kar je boljši rezultat od SD, Levice in NSi. Med posameznimi politiki pa je Prebilič na četrtem mestu, za njim se je uvrstila Urška Klakočar Zupančič. Kar pomeni, da bodo verjetno skušali Prebiliča javnomnenjsko »napumpati« podobno kot leta 2022 sedaj odpisanega Roberta Goloba.

Očitno sta si Kučan in Prebilič tudi precej bližje, kot sta pripravljena to javno priznati. Kot je povedal Kučan, se strinja s številnimi stališči Prebiliča glede Ukrajine. Kot pravi Prebilič, je treba konflikt v Ukrajini rešiti po diplomatski poti. Kar je sicer klasično populistično stališče, ki ga zastopa tudi Tanja Fajon. Morda skok v zgodovino: tudi Adolfa Hitlerja so najprej skušali ustaviti z diplomacijo, a ni uspelo.

Jasno pa je tudi, da se bo Prebilič začel pojavljati kot novi »mesija« tudi glede na časovnico sojenja v zadevi Trenta. V torek, 25. marca, bo namreč še ena obravnava na celjskem sodišču v omenjeni zadevi, nato naj bi bili dve obravnavi še aprila, v mesecu maju pa bi lahko sledila prvostopenjska sodba, jeseni pa še drugostopenjska. Velika verjetnost je, da bodo ne glede na sprevrženost procesa in njegove vsebine izrečene visoke kazni, ker sodniki pač ne želijo tvegati usode v stilu Zvjezdana Radonjića, ki je bil nekoč ugleden kazenski sodnik. Tokrat pa ima – v primerjavi s procesom Patria – tranzicijska levica v rokah tudi ustavno sodišče, ki verjetno ne bo poseglo v sporno sodbo. Ki bo tako znova umazano sredstvo nepoštenega političnega boja za izločitev najnevarnejšega nasprotnika.

Nazadnje pa bodo mediji v duelu Janša vs. Golob skušali dialektično izpeljati, da lahko državo vodi doslej »neomadeževan« kader, ki ni »ne lev ne desni«. Prebilič se je namreč še kot kočevski župan večkrat udeleževal dogodkov v organizaciji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Kar ni tako nepomembno. Zato je, taktično gledan, primeren kandidat »tranzicijskih ajatol« za navidez novo, dejansko pa staro paradigmo. S to razliko, da bo sedaj – po Marjanu Šarcu, Miru Cerarju, Zoranu Jankoviću in Alenki Bratušek – čez ramo odletel tudi Golob.