Ali narkomafijci ciljajo na parlament?

Piše: Nova24tv.si

Očitno globoka država spregleda, da se stranka Resni.ca napaja iz istega volilnega bazena kot vladajoče stranke in ne jemlje glasov desnim strankam. Nedavni članek v 24ur, v katerem so se spraševali, ali so se konvencije Resni.ce udeležili tudi zločinci, lahko razumemo tudi kot začetek “prisilne sanacije” stranke nazaj v politično obskurnost, potem ko so jo več mesecev gradili kot potencialno komplementarno stranko trenutni skrajno levi koaliciji.

Kot poroča 24ur, sta se namreč na nedavni predvolilni konvenciji stranke, kjer so predstavili ključne programske poudarke, pojavila tudi stara znanca policije – brata Elvis Aksalič in Haris Aksalič. Pri tem se sprašujejo, ali z neparlamentarno stranko Resnica simpatizirajo posamezniki iz kriminalnega podzemlja, ki jih povezujejo celo z zloglasnim Škaljarskim klanom. Potem ko so prek Mediane sami stranko pripeljali iz ulične obskurnosti.

24 UR kar naenkrat spregledal?!

Sobotna predvolilna konvencija neparlamentarne stranke Resnica je v ljubljanskem hotelu Mons privabila okoli sto udeležencev. Po dogodku so v stranki na družbenih omrežjih zapisali: “Fotografije govorijo same zase – kandidati, strokovni svet, podmladek in podporniki skupaj tvorimo močno ekipo.”

Na skupinski fotografiji so bili ob najbolj prepoznavnih obrazih stranke po poročanju 24ur tudi Elvis Aksalič in Haris Aksalič. Gre za brata, ki sta po neuradnih, a zanesljivih informacijah dobro znana slovenskemu kriminalnemu podzemlju, večkrat pa naj bi ju v Ljubljani videvali tudi v družbi članov črnogorskega Škaljarskega klana.

Po neuradnih informacijah naj bi bila brata med letoma 2022 in 2023 zaradi suma trgovine z drogo tudi zaprta na Dobu. 24ur se sprašuje, ali sta tudi onadva del “močne ekipe”, kot jo po konvenciji opisuje stranka Resnica.

Brata se na poizvedovanje 24ur nista odzvala.

Stevanović se brani

“To niso naši kandidati in niso člani stranke. Zagotovo,” zatrjuje predsednik stranke Zoran Stevanović.

Predsednik Resnice zanika kakršnokoli vlogo bratov Aksalič v stranki. Čeprav sta bila prisotna na konvenciji in sedela med zadnjimi vrstami, po njegovih besedah nista ne simpatizerja ne financerja stranke.

“Mi ne bi kot financerjev sprejeli nikogar, ne teh bratov ne drugih bratov, ker nam zadošča to, kar dobimo na regularen način od države. Mi še članarin od članov ne želimo pobirati,” pojasnjuje Stevanović in dodaja, da bratov osebno sploh ne pozna.

Zakaj sta bila potem prisotna na dogodku, ki se ga običajno udeležujejo le osebe, povezane s stranko? Stevanović odgovarja: “Mislim, da sta pomagala pri organizaciji dogodka, pa še to sem se pozanimal potem po vašem prvem klicu. Na raznih slikah so se pojavile tudi natakarice, tonski tehnik, kitarist, enkrat mislim, da celo sobarica.”

Stevanović se je izmikal tudi vprašanju, kdo njihov dogodek sploh organizira: “Ne vem, res ne vem. Verjetno gre tudi za določene poslovne poti, ki jih ni potrebno naznanjati. Naš PR je organiziral dogodek, seveda je bilo tudi nekaj podizvajalcev od hotela.”

Ob tem zagotavlja, da v stranki vsakega potencialnega kandidata temeljito preverijo. “Zahtevamo za vsakega kandidata posebej potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da ni oseba v kazenskem postopku, prav tako pa mora biti politično neoporečen,” poudarja.

Po zadnjih javnomnenjskih anketah bi stranka Resnica sicer lahko prestopila parlamentarni prag in v prihodnjem mandatu igrala celo ključno vlogo pri oblikovanju koalicije – bodisi na levi bodisi na desni strani političnega prostora.