Aleš Primc v zbiranje podpisov proti oplojevanju samskih žensk – podpise za začetek referendumskega postopka možno oddati samo še jutri

Piše: Moja Dolenjska

Vladna koalicija je včeraj kljub temu, da so državljani pred leti na referendumu takšno ureditev gladko zavrnili, sprejela spremembe zakona, s katerimi je dovolila oplojevanje samskih žensk z biomedicinsko pomočjo. Slednje na široko odpira možnost rojevanja otrok lezbičnim parom. Aleš Primc je zato že napovedal zbiranje podpisov za referendum.

Zakon o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo je državni zbor sprejel leta 2000. Leto pozneje je takratna leva vlada predlagala prve spremembe, po katerih bi do oploditve z biomedicinsko pomočjo lahko dostopale tudi samske ženske, posledično pa tudi lezbični pari. A so desne stranke zahtevale referendum in uspele.

Zdaj je vlada Roberta Goloba v državni zbor znova vložila predlog, ki je bil na referendumu zavrnjen, vladna večina pa ga je včeraj tudi potrdila. “Sramota od Golobove večine v DZ! Zakon o nepotrebnosti očeta za otroka je skregan z otrokovimi potrebami, naravo in sovražen do moških,” je na X zapisal Aleš Primc, znani borec za pravice otrok. Napovedal je, da so že začeli zbirati podpise za referendum. “Obrazci čakajo dobre ljudi, da jih podpišejo😀. Vsa navodila v obrazcu. 24KUL.si ,” je zapisal.