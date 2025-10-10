Aleš Primc in Milena Miklavčič vložila zahtevo za razpis referenduma “proti zastrupitvi bolnikov”

Piše: Domen Mezeg, Nova24TV.si

Danes ob 15.30 sta Aleš Primc, voditelj Koalicije “proti zastrupitvi bolnikov”, in Milena Miklavčič v Državni zbor ponosno vložila zahtevo za razpis referenduma, ki jo je podprlo kar 46.245 državljank in državljanov. Vlada danes do 12.00 ni odgovorila na kompromisni predlog Koalicije “Proti zastrupitvi bolnikov!”, naj sama razveljavi sporni zakon. S tem referendum Proti zastrupitvi bolnikov ne bi bil potreben.

“Bolniki potrebujejo lajšanje bolečin in podporo, ne pa takega zakona,” je na novinarski konferenci povedal Aleš Primc, ki je sicer prepričan, da bo referendum uspel, zakon pa bo zavrnjen. “S tem bomo pokazali, da je Slovenija prijazna za vse, tudi bolnike,” je povedal po vložitvi zahteve, poroča STA.

Pisateljica Milena Miklavčič, ki je skupaj s Primcem vložila potrebne podpise, je dejala, da bi bila vesela, če bi se v družbi “začeli boriti za dostojno smrt in za življenje”. Meni, da bi morali ob koncu človekovega življenja razmišljati, “kaj smo mu dali, ne pa, kaj smo mu vzeli”.

Miklavčič, je obenem izrazila razočaranje nad osebnimi napadi, ki jih je doživela med kampanjo, ter poudarila svojo zavezanost dostojnemu in humanemu slovesu s tega sveta. Ob tem je pozvala k razmisleku o tem, kaj ljudem v stiski lahko damo, namesto da jim v zadnjih trenutkih kaj odvzamemo.

Nasprotniki zakonov predlagajo, da se referendum izvede hkrati z državnozborskimi volitvami spomladi prihodnje leto, saj menijo, da bi s tem preprečili nepotrebne stroške in pokazali politično odgovornost. Po zakonodaji mora med razpisom referenduma in glasovanjem preteči najmanj 30 dni in največ eno leto.

Vlada naj referendum skliče skupaj z državnozborskimi volitvami

Vladi sedaj ponovno predlagajo, da sprejme njihov drugi predlog, in sicer naj zaradi zmanjšanja stroškov skliče referendum skupaj z državnozborskimi volitvami. “Priprave na referendumsko kampanjo so že v polnem teku in vas že sedaj vabimo, da razmislite, kako se boste vanjo vključili vi, vaša družina in skupine, v katerih ste aktivni,” pozivajo.

Bolniki po njihovem potrebujejo zdravljenje, lajšanje bolečin, pomoč in bližino, in ne zastrupitve. Opozarjajo, da so sedaj pred nami odločilni tedni, ko je naša dolžnost, da zase in za prihodnje generacije zavarujemo bolne in starejše pred zastrupitvijo in siljenjem v zastrupitev.