(AKTUALNO) Vabljeni k spremljanju seje Komisije za peticije Pieteten in dostojen pokop pobitih žrtev iz prikritega grobišča Jama pod Macesnovo gorico – v živo ob 14. uri!

Piše: C. R.

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je nedavno vložila zahtevo za sklic nujne seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Na seji želijo obravnavati točko z naslovom Pieteten in dostojen pokop pobitih žrtev iz prikritega grobišča Jama pod Macesnovo gorico.

Omenjena seja bo tako potekala danes ob 14. uri, spremljate pa jo lahko v živo ob 14. uri na TV Slovenija3 ali Nova24TV 2.

Spomnimo. Razlog za zahtevo je odločitev Ministrstva za obrambo, da več kot 3.000 posmrtnih ostankov žrtev medvojnega in povojnega nasilja, ki so bili do sedaj shranjeni v neprimernih razmerah v garaži Komunale Kočevje, začasno prenesejo v kostnico pri Škofji Loki. “Kljub napovedim o iskanju soglasja s svojci in širšo javnostjo je bil prenos izveden enostransko, brez predhodnega dogovora o končni lokaciji pokopa,” opozarjajo v poslanski skupini SDS.

V Poslanski skupini SDS ob tem poudarjajo, da je dostojen pokop nedolžnih žrtev temeljno civilizacijsko, etično in pravno dejanje. Nedostojna hramba posmrtnih ostankov ter odlaganje trajne rešitve pa predstavljata nadaljnjo bolečino za svojce in žalitev spomina na žrtve.

Zahteva za nujno sejo izpostavlja tudi: – očitno prelomljeno obljubo ministra za obrambo mag. Boruta Sajovica o soglasju s svojci pred vsakim prenosom,– nezadostno vključevanje Komisije Vlade RS za reševanje vprašanja prikritih grobišč v odločitve o pokopu, – pozive civilne družbe, stroke in cerkve k spoštljivemu ravnanju in trajni ureditvi pokopa na primernejši lokaciji – v glavnem mestu, – zglede iz tujine, zlasti s Hrvaške, kjer so žrtve sistematično in dostojno pokopane.